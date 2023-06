Euro basket féminin : les quarts de finale quasiment assurés pour les Belgian Cats

L’opposition était plus costaude que la veille avec une équipe tchèque qui alternait les changements défensifs, passant notamment en zone pour limiter les espaces, mais les joueuses belges se montraient supérieures dans tous les domaines, même si la réussite à distance (2/9) en première mi-temps n’était pas au rendez-vous. “Dans le vestiaire, nous nous sommes reconcentrées sur ce qu’il fallait corriger, à savoir être beaucoup plus agressives et attaquer l’anneau, confiait après le match la meneuse liégeoise Julie Allemand. Il ne faut pas croire que notre jeu ne va être que basé sur les trois points. À un moment donné, il faut trouver un juste milieu entre le jeu intérieur et extérieur. C’est ce qu’on a réussi à faire en deuxième mi-temps.”

Et les joueuses tchèques n’ont plus eu voix au chapitre, elles qui avaient pourtant trouvé les ressources et les solutions la veille face à l’Italie pour renverser la vapeur alors qu’elles étaient menées de 14 points dans le troisième quart. “On savait que les Tchèques n’allaient rien lâcher, il fallait continuer à pousser, même si on menait largement, soulignait de son côté la capitaine belge, Emma Meesseman. C’est bien aussi parce que cela permet de partager les minutes. Cela permet au cinq de base d’être un peu ménagé, mais avec les remplaçantes le niveau ne baisse pas, ça c’est important et c’est grâce à elles aussi que l’on peut se reposer un peu.”

Quelque peu effacées lors des 20 premières minutes, les joueuses du banc allaient effectivement hausser leur niveau, à l’image de l’énergie déployée en défense par la nouvelle venue dans la sélection Bethy Mununga.

La métronome Meesseman

Épargnée la veille contre Israël (15 minutes de temps de jeu), la capitaine est cette fois restée 24 minutes sur le parquet (11 rebonds, 6 assists et 6 interceptions). C’est elle qui a donné de l’air à la Belgique en première mi-temps alors que la République Tchèque revenait dans le match (24-31). Pas étonnant qu’elle termine avec la meilleure évaluation : 37.

Non seulement elle marque, mais elle impressionne aussi par sa facilité à trouver ses coéquipières ou à se positionner de manière idéale pour recevoir le ballon. Ce n’est pas une surprise, mais c’est un constat établi à chaque match qui continue de surprendre.

Rester les pieds sur terre et essayer de reproduire cela contre l’Italie.

L’année des Cats ?

On a dès lors envie d’y croire encore un peu plus à cette médaille d’or après ce deuxième succès avec la manière et cette cohésion affichée dans les rangs belges. D’autant que l’Espagne (battue d’entrée de jeu) ne semble pas au mieux de sa forme, tout comme la France qui peine à dominer. Le jeu belge, lui, est fluide, rapide et bien construit. Mais ne tombons pas dans l’euphorie. Il reste encore un bon bout de chemin à faire avant d’y arriver. Et ce n’est pas Emma Meesseman qui dira le contraire, elle qui veut avancer match après match : “Il faut rester les pieds sur terre et essayer de reproduire cela contre l’Italie dimanche. À nous de rester bien concentrées.”

Des Italiennes qui ont retrouvé des couleurs face à Israël (68-88), après leur déconvenue face à la Tchéquie. Si leur jeu apparaît cependant quelque peu brouillon, les Belgian Cats devront se méfier de Cecilia Zandalasini, auteure de 33 points avec un 5/7 à 3 points.

Un succès de la Belgique contre l’Italie dimanche (14h15) assurerait la première place du groupe aux Belges. Une défaite de maximum 22 points aussi, mais à condition que la République tchèque s’impose face à Israël.

Le technique du match

République Tchèque : 12/33 à 2 pts, 5/26 à 3 pts, 2/4 LF, 31 rbds, 13 ass., 19 ftes

BREZINOVA 3 (1x3), Zeithammerova 5 (1x3), Andelova 11 (1x3), STOUPALOVA 7, Paurova 0, HAMZOVA 4, VYORALOVA 6 (1x3), HOLESINSKA 5 (1x3), Sipova 0, Cechova 0, Sklenarova 0.

Belgique : 25/43 à 2 pts, 8/22 à 3 pts, 10/14 LF, 44 rbds, 30 ass., 7 ftes

Ramette 6 (2x3), DELAERE 1, Résimont 6 (2x3), MEESSEMAN 24, LINSKENS 7, Munuga 2, Geldof 2, Massey Be. 6 (1x3), Lisowa-Mbaka 5, Massey Bi. 0, VANLOO 13 (3x3), ALLEMAND 12.

Quarts temps : 11-20, 15-19, 7-25, 8-20.