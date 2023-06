Loïc Schwartz s’épanouit enfin à l’étranger : “Revenir en Belgique aurait été un choix par facilité”

Un sacre qu’il a bien évidemment savouré, comme une grande partie de la petite commune française de 60 000 habitants située dans le département de l’Aisne. “Les festivités ont duré une dizaine de jours, précise l’ailier belge. Toute la ville était derrière notre équipe pour célébrer ce retour en Pro A après 30 ans d’attente. Lors du dernier match à domicile pour le titre, 3 500 supporters ont rempli la salle. Tous les tickets avaient été vendus en… quatre minutes. Et 2 000 personnes ont suivi ça à l’extérieur devant un écran géant. J’ai rarement vécu une telle ambiance dans ma carrière.”

En rejoignant Saint-Quentin au mois d’octobre en tant que pigiste médical, Schwartz était pourtant loin d’imaginer vivre de telles émotions au bout d’une saison qui lui aura permis de retrouver de la stabilité après avoir traversé des moments plus difficiles les mois précédents. “Le coach connaissait mon style de jeu, car j’avais affronté Saint-Quentin à plusieurs reprises lors de matchs de préparation avec Ostende à l’époque. Il savait comment m’utiliser pour tirer le meilleur de moi. Ce ne fut pas le cas lors de mes expériences à Patras et à Orléans où j’avais l’impression de simplement remplir une case dans l’effectif.”

guillement "Tu peux être très haut et redescendre très vite."

Une période compliquée dont il s’est servi pour rebondir ensuite, même s’il ne nie pas avoir été atteint par la situation. “Rien n’est jamais acquis. Tu peux être très haut et redescendre très vite, avoue celui qui avait élu joueur belge de l’année lors de sa dernière saison à Ostende en 2021. Ce fut difficile à vivre, mais ça m’a renforcé pour la suite. J’aurais pu revenir en Belgique où plusieurs équipes avaient fait part de leur intérêt. Mais je ne voulais pas opter pour la facilité. Je me sentais revanchard et j’avais encore quelque chose à me prouver à l’étranger. J’ai travaillé dur et ça a fini par payer.”

Contrat prolongé pour la saison prochaine

Avec 7,1 points, 2,1 rebonds et 2,7 assists de moyenne, Schwartz a activement participé à la réussite de son équipe cette saison. “Faisant partie des éléments expérimentés, le coach m’a confié un rôle de leader offensif en sortie de banc. Le ballon transitait souvent par mes mains et je bénéficiais d’une certaine liberté pour créer des actions. J’ai beaucoup axé mon jeu sur le tir à trois points (40 % de réussite). En Pro B, le jeu est tellement physique qu’il n’est pas facile avec mon gabarit d’aller me frotter aux défenses musclées à l’intérieur du jeu. Ça cogne et tape beaucoup, c’est la jungle”, sourit-il.

Désormais, le prochain défi du Bruxellois sera de confirmer un cran plus haut puisqu’il vient de prolonger son contrat à Saint-Quentin qui va effectuer son retour au sein de l’élite française la saison prochaine.

”Je ne serai peut-être plus appelé chez les Belgian Lions”

La dernière apparition de Schwartz sous le maillot de l’équipe nationale date de l’été dernier, lors de la préparation des Belgian Lions pour l’Euro. Un mauvais souvenir puisqu’il avait été écarté du groupe à la veille du tournoi lorsque la sélection avait été ramenée à 12 joueurs. Depuis lors, il n’est plus apparu en équipe nationale. Cela signifie-t-il la fin de sa carrière internationale ?

”Mon retrait de l’équipe nationale juste avant l’Euro durant l’été 2022 a été dur à accepter. J’ai pris part à beaucoup de campagnes qualificatives, mais je n’ai toujours pas joué de grand championnat avec les Belgian Lions. J’étais chaque fois dans les derniers à sauter de l’équipe. Cela fait très mal sur le moment, mais je parviens vite à passer à autre chose. Maintenant que j’ai 30 ans, je vois les choses différemment. Si ça arrive un jour, tant mieux. Mais peut-être que je ne serai plus appelé, car il faut aussi faire place aux nouvelles générations.”