Euro de basket féminin: victorieuses de l'Italie, les Belgian Cats se qualifient pour les quarts de finale

Emma Meesseman (20 points, 9 rebonds, 5 assists), Julie Vanloo (23 points) et Julie Allemand (11 assists, 6 points) ont pourtant sauvé la mise dans un match compliqué.

Pour la première fois menées dans le tournoi (3-7 et 13-16 à la 6e) avec deux fautes de Kyara Linskens, et deux brèves coupures de courant dans la salle, les Belges se trouvaient devant une situation inédite dans cet Euro et se devaient de réagir. Message reçu par Meesseman (8 pts, 4 assists) pour faire 26-22 (10e).

Bethy Mununga avait efficacement suppléé Linskens et la Belgique restait aux commandes (30-24, 12e). Avec Vanloo servie par Allemand, l'écart atteignait les 10 points (38-28, 15e). Quelques erreurs des plus jeunes se payaient cash et l'Italie restait au contact à la pause (43-39).

Les Italiennes égalisaient à la reprise (43-43). C'est Olbis Andre (17 points) qui alimentait le marquoir pour l'Italie qui s'accrochait toujours (54-54). Linskens avait été comptée à 3 fautes.

Le dernier quart temps voyait les Italiennes menacer la Belgique (54-58, 32e). Vanloo, très en verve, ajustait à longue distance pour redonner la mène aux Belges (34e). La Belgique remettait de la vitesse pour placer un 10-0 (66-60) et s'imposer finalement 72-64.

Leur adversaire jeudi en quarts à Ljubljana sera connu après le barrage opposant mardi le 2e du groupe D (Serbie, Turquie ou Hongrie) au 3e du groupe C (Grande-Bretagne).