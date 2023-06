La Belgique est en quart de finale de l’Euro féminin de basket : “Il y a des points à corriger”

Un repos qui fera le plus grand bien aux Belgian Cats après un match rugueux et intensif au niveau de l’énergie face à une très belle équipe italienne. “C’est un vrai test pour nous et c’est très bien pour la suite”, notait le sélectionneur national.

Bousculées au retour des vestiaires en raison notamment de difficultés sur le plan offensif (la défense italienne a bien joué le coup avec une zone-press très efficace), les joueuses belges n’ont jamais paniqué. Peu avant le money-time, alors que l’Italie était en confiance et menait 56-60, le duo Meesseman-Vanloo a remis la Belgique sur les rails. Le cinq de base belge – qui n’allait plus quitter le terrain – allait se montrer intransigeant en défense et intelligent en attaque. “Ce qui est bien, c’est que nous sommes restées bien concentrées dans le match jusqu’à la fin, confiait la meneuse Julie Allemand, restée au jeu près de 39 minutes. C’est ça qui nous fait gagner. On est resté sereines et à un moment donné, on s’est dit qu’on allait finir par passer devant. Mais cela s’est joué sur des détails. Il a fallu être patientes et se reposer sur notre défense. On a commis des erreurs qui se sont payées cash. À corriger et à nous de profiter de nos trois jours de repos pour être fraîches pour le quart de finale.”

Vanloo en confiance : “J’ai toujours été là”

C’est assurément l’une des joueuses du match. Avec 23 points au compteur dont un 5/9 à trois points, Julie Vanloo a fait preuve de beaucoup de sang-froid en prenant des shoots à distance, parfois très loin de la ligne, dans des moments clés du match. Elle a permis au clan belge de rester serein et par la même occasion de stopper l’élan de confiance qui envahissait les Italiennes dans le quatrième quart-temps.

Depuis le retrait de Kim Mestdagh, les Belgian Cats se cherchaient une shooteuse, Julie Vanloo endosse ce rôle depuis le début de la préparation. “Ce n’est pas vrai de dire qu’il manquait une shooteuse dans l’équipe, j’ai toujours été là et j’ai toujours voulu jouer pour l’équipe nationale”, rétorque la meneuse ostendaise, 30 ans, 161 sélections internationales. “La différence maintenant est que l’on me donne ma chance et que l’on me donne ce rôle. Je me sens bien et je sens que mes équipières ont besoin de moi. Quand Julie Allemand me dit : 'J’ai besoin de toi pour un trois points' Et que dix secondes après je sais qu’elle va me donner le ballon, je suis prête et je marque ce trois points, c’est du luxe.”

Une défense très solide

Si la Belgique a su rentrer ses shoots au bon moment, la clé de la victoire de ce dimanche vient avant tout de la cohésion défensive affichée par les Belgian Cats en deuxième mi-temps. Alors qu’elles peinaient à trouver le chemin de l’anneau dans le troisième quart, les joueuses belges ont fait bloc en défense et ont ainsi empêché l’Italie de s’envoler. Le coach Méziane l’avait répété avant cet Euro : le parcours des Belges dépendrait avant tout de l’agressivité déployée en défense. Message reçu même si le coach regrettait des erreurs défensives évitables en première mi-temps : “On a vu cette équipe italienne trouver des shoots ouverts trop facilement et on leur laisse des rebonds offensifs.”

L’adversaire des Cats : Serbie ou Grande-Bretagne

Il faudra attendre ce mardi pour connaître l’adversaire des Belgian Cats en quart de finale, programmé ce jeudi 22 juin (l’heure n’est pas encore déterminée). Ce sera le vainqueur du match de barrage opposant la Serbie, tenante du titre, à la Grande-Bretagne.

Le technique du match

Belgique : 19/39 à 2 pts, 6/17 à 3 pts, 16/18 LF, 38 rbds, 25 ass., 19 ftes.

Ramette -, DELAERE 4, Résimont 0, MEESSEMAN 20 (1x3), LINSKENS 13, Mununga 4, Geldof 2, Massey Be. 0, Lisowa-Mbaka 0, Massey Bi. 0, VANLOO 23 (5x3), ALLEMAND 6.

Italie : 19/40 à 2 pts, 5/22 à 3 pts, 11/16 LF, 32 rbds, 17 ass., 17 ftes.

KEYS 10 (2x3), Villa 0, Bestagno 1, Verona 4, ZANDALASINI 11 (1x3), Pan 6 (1x3), Trucco -, Cubaj 5, Santucci 2, Fassina -, ANDRE 17, SPREAFICO 8 (1x3).

Quarts temps : 26-22, 17-17, 11-15, 18-10.