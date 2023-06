Yannick Desiron, Luka Krotulja et un international britannique annoncés au Brussels

L’effectif

Cinq nouveaux joueurs ont déjà signé

Le moment le plus attendu par l’assemblée était évidemment l’annonce de la composition d’équipe. Seuls deux joueurs de la saison passée, Terry Deroover et Louis Hazard, ont été prolongés. À leurs côtés, cinq nouveaux joueurs ont signé. Les noms les plus connus du public belge sont ceux de Yannick Desiron (31 et 2m08), solide intérieur belge de Limburg, et Luka Krotulja (25 ans et 1m91), arrière croate en manque de temps de jeu à Malines. Chacun dispose d’un contrat de 2 ans.

C’est aussi le cas de deux jeunes français que Serge Crevecoeur avait côtoyés lors de ses différents passages dans l’Hexagone ces dernières années. L’un se nomme Thomas Hanquiez (2m03), un poste 4 athlétique qui évoluait en tant que pro en 3e division française à Cergy Pontoise (12.4 pts et 5.1 rbs de moyenne) la saison passée après un passage en U21 à Le Portel. L’autre répond au nom de Jared Ambrose (2m03), un pivot très costaud physiquement et formé à Gravelines où il jouait en U21 (10.1 pts et 5.1 rbs).

Enfin, le club bruxellois a aussi annoncé l’arrivée de l’international britannique Jelani Watson-Gayle. Ce meneur de 24 ans portait le maillot de Bristol cette saison en Angleterre (12.7 pts, 3.3 rbs et 3.3 assists). En sélection nationale, il avait notamment affronté les Belgian Lions au mois de février lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2023.

À lire aussi

Alex Libert en approche ?

Actuellement, le Brussels compte donc sept joueurs sous contrat pro. Trois renforts sont encore recherchés pour compléter l’effectif : un arrière, un ailier et un ailier-fort. Serge Crevecoeur a glissé que certaines signatures pourraient se conclure assez vite. Pour le poste d’arrière, les dirigeants bruxellois sont en négociations avec un joueur belge expérimenté. Selon nos informations, celui-ci pourrait être Alex Libert qui est en fin de contrat au Spirou Charleroi.

La reprise

Deux tournois européens au programme

La reprise des entraînements collectifs est prévue le 15 août. La préparation sera assez courte puisque le premier match officiel est programmé au 16 septembre, en Coupe de Belgique. Avant cela, les Bruxellois joueront plusieurs matchs amicaux en France face à Lille (23/08), St-Quentin (26/08) et Châlon-Reims (27/08).

Deux tournois européens seront orgnaisés à Bruxelles au début du mois de septembre. Le premier se tiendra à Neder-Over-Hembeek (2 et 3 sept.). Les équipes invitées sont Denain, Chalôns-Reims et Charleroi. Une semaine plus tard, c’est à Woluwe-St-Lambert que le Brussels donnera rendez-vous à Ostende, Alost et Den Bosch.