Euro basket 2023 : Bethy Mununga, l’invitée surprise, impose sa griffe chez les Cats

Un objectif sur lequel lorgne inévitablement Bethy Mununga, la nouvelle venue dans le groupe des Cats. À 25 ans, l’intérieure bruxelloise découvre “les coulisses” de l’équipe nationale et ce n’est pas pour lui déplaire. “C’est un honneur de représenter mon pays et je tiens à dire merci de m’offrir cette expérience”, lançait-elle avec un grand sourire dimanche en après le succès des Belgian Cats contre l’Italie.

À lire aussi

Une victoire que la Belgique doit en partie à Bethy Mununga qui du haut de son mètre 83 n’a pas ménagé ses efforts sous la raquette pour stopper les intérieures italiennes, lui rendant pourtant quelques centimètres, à l’image d’Olbis André (1m92). Elle a parfaitement rempli son rôle de back-up de Kyara Linskens, rapidement en problème de fautes, captant au passage 6 rebonds dont 4 défensifs. “C’est notre défense qui fait la différence contre l’Italie, parce qu’il a fallu rester solide alors qu’elle était passée devant, analysait Bethy Mununga à l’issue du match. Ce match est un bon test pour les échéances à venir pour nous permettre de franchir un palier. L’Italie nous a envoyé un message et notamment en défense et c’est bien pour nous.”

12,8 rebonds de moyenne en EuroCup

Celle qui partage la chambre avec Emma Meesseman sur cet Euro – “c’est une vraie capitaine, elle me donne plein de trucs sur et en dehors du terrain” – évoluait cette saison à Sepsci, le champion de Roumanie, éliminé en huitième de finale de la compétition européenne par le futur vainqueur du trophée, l’ASVEL Lyon où évolue Julie Allemand. Elle s’est rapidement imposée comme l’une des leaders du noyau roumain alignant des double-double en EuroCup avec une moyenne pour le moins impressionnante : 13,7 points, 12,8 rebonds dont 8,9 défensifs pour 28,6 minutes de temps de jeu. Des stats qui ont attiré l’attention du staff belge : “J’ai eu les premiers contacts avec l’équipe nationale en janvier. Je me suis dit : 'Bethy, des choses intéressantes se mettent en place'. Je suis très contente d’être ici et pouvoir apporter quelque chose à l’équipe nationale, c’est juste incroyable. C’est différent de ce que j’ai déjà vécu, mais j’apprends beaucoup. J’ai toujours eu cet objectif et c’est la récompense aussi de tout mon travail.”

Une rupture du tendon d’Achille l’a éloignée des terrains

Formée au centre AWBB et passée par les rangs des Panthers Liège, Bethy Mununga, alors âgée de 19 ans, allait voir sa carrière stoppée nette. Elle avait été repérée par le club des Castors Braine, à l’époque champion de Belgique et actif en EuroLeague. Mais en période de pré-saison, elle se rompait le tendon d’Achille. Une fois sa convalescence terminée, elle décidait de s’envoler pour les États-Unis et rejoignait l’Université de South Florida où là aussi, elle avait déjà des stats pour le moins intéressantes (9,9 points ; 11,4 rebonds). De retour en Europe en 2022, elle décidait d’accepter le challenge roumain. “Sepsi était le challenge qu’il me fallait à ce moment de ma carrière. On a joué les qualifications pour l’EuroLeague puis finalement l’EuroCup où je me suis bien débrouillée”, ajoute-t-elle modestement.

Si on la sent encore quelque peu timorée sur le plan offensif, mais laissons-lui le temps de trouver ses marques dans l’équipe, Bethy Mununga représente le futur de cette équipe belge qui devra un jour ou l’autre (le plus tard possible on l’espère) palier au retrait d’Emma Meesseman (30 ans). La Bruxelloise, qui a également la nationalité congolaise, a la hargne, la détermination, la volonté et le talent pour s’installer durablement chez les Cats, ce que semble confirmer par ailleurs le sélectionneur national : “Bethy a le niveau pour disputer ce type de compétition. Je suis content de l’avoir dans le groupe d’autant que c’est une très chouette personne. Elle est là pour quelques années dans cette équipe. ”