Toumani Camara proche de son rêve NBA

Aux États-Unis depuis l’âge de 16 ans

Son nom reste pourtant peu connu du grand public en Belgique. Tout simplement parce qu’il a quitté le pays très jeune. Après avoir débuté le basket en U10 dans un club de Boitsfort, suivi d’un passage par Woluwe, Toumani Camara franchit l’Atlantique dès l’âge de 16 ans. Deux étés plus tard, son potentiel attire le regard d’une trentaine d’universités lors d’un tournoi Adidas. Ce qui lui permet de rejoindre le collège de Georgia dans un premier temps (2019-2021), puis celui de Dayton (2021-2023).

Dôté d’une éthique de travail irréprochable, l’ailier de 2m03 franchit les paliers lors de ses quatre années en NCAA. Jusqu’à devenir un leader sur le terrain, comme l’atteste sa ligne de stats en 2022-23 : 13,9 pts et 8,6 rebonds en moyenne par match. Même si son équipe manque l’accession au tournoi final de la March Madness, ses prestations ne passent pas inaperçues aux yeux des recruteurs NBA.

À lire aussi

18 workouts dans 16 franchises NBA

À la fin du mois d’avril, Toumani Camara annonce via son compte Instagram sa décision de se lancer en tant que pro et s'inscrit alors à la Draft NBA 2023. S’en suivent 18 workouts dans 16 franchises NBA. Ainsi qu’une invitation pour le très select "Draft Combine", réservé à une septentaine de prospects.

"Mes qualités ? La défense et le rebond principalement. Je me compare un peu à un joueur comme Jarred Vanderbilt, des Lakers, qui apporte beaucoup d'énergie sur les parquets", a déclaré ce grand fan de Dwyane Wade, interrogé après un workout à Golden State. Ajoutant que "la NBA a toujours été son plus grand rêve".

Celui-ci devrait donc se réaliser très prochainement…