Les Belgian Cats en démonstration filent en demi-finale de l’Euro basket féminin

Certes, la Serbie a perdu de sa superbe depuis l’Euro 2021 avec un roster rajeuni, mais une nouvelle fois, la Belgique a impressionné par la manière avec une cohésion et une fluidité dans le jeu remarquables. En jouant de cette façon et dans cette configuration (sans blessée au sein du cinq de base), on ne voit objectivement pas qui pourrait empêcher les joueuses belges de décrocher leur première médaille d’or. Les Cats ont démontré dans ce quart de finale qu’elles avaient acquis la maturité nécessaire pour gérer la pression dans un grand tournoi. Elles voulaient cette revanche après la désillusion de l’Euro 2021 et cette défaite d’un point face à la Serbie et elles l’ont prise. Mieux encore, elles ont atomisé leur adversaire qui n’a jamais eu voix au chapitre. “On a montré qu’on était prêtes pour ce match”, soulignait une Kyara Linskens, impériale dans la raquette avec 14 points, 8 rebonds et surtout 5 contres. “On a très bien contrôlé le match.”

Il y avait sur le parquet de Ljubljana (Slovénie) d’un côté un TGV, de l’autre une locomotive à vapeur. La Serbie, pourtant dirigée par l’incroyable Marina Maljkovic, n’a jamais trouvé la moindre faille dans le système belge. Tout au plus, elle a fait mine de se relancer quelques minutes dans le deuxième quart en rentrant ces tirs à distance et en bénéficiant d’erreurs de jeunesse venant du banc belge. Rachid Méziane a relancé son cinq de base avant la mi-temps et c’en était terminé des espoirs serbes.

Un triple double historique d’Emma Meesseman

Au-delà de la qualité du jeu développé, l’équipe belge semble prendre énormément de plaisir à jouer ensemble, à l’image des sourires affichés sur le terrain comme des encouragements venant du banc. Pas étonnant dès lors de voir le sélectionneur national relancer au jeu – visiblement sous l’insistance du banc – son intérieure à qui il manquait une passe décisive pour lui permettre de signer un triple double historique dans un championnat d’Europe féminin : 15 points, 13 rebonds et 10 assists. Une performance qui lui a valu les honneurs de la FIBA qui n’ont pas hésité à parler de “Magic” Meesseman (une référence à Magic Johnson). “Cela ne signifie pas grand-chose pour moi individuellement, a expliqué Meesseman. Je ne le savais pas et quand le coach m’a demandé de remonter, j’ai dit non, j’étais fatiguée. Mais mes coéquipières m’ont poussée. Après j’étais heureuse de voir l’ambiance sur le banc et les sourires sur le parquet. C’est au nom de la Belgique que j’ai fait ce triple-double. C’est le match le plus amusant que j’ai joué avec l’équipe belge je pense. C’est ce que je retiendrai le plus.”

Logiquement désignée joueuse du match, Meesseman a donné son trophée à Linskens auteur d’un gros match aussi. Tout un symbole de la personnalité de Meesseman… et de l’esprit qui règne dans cette équipe qui peut à nouveau rêver des Jeux olympiques.

Le technique du match

Belgique : 24/41 à 2 pts, 13/25 à 3 pts, 6/9 LF, 41 rbds, 35 ass., 17 ftes.

Ramette 0, DELAERE 9 (1x3), Résimont 9 (3x3), MEESSEMAN 15 (1x3), LINSKENS 14, Mununga 2, Geldof 3, Massey Be. 2, Lisowa-Mbaka 8 (1x3), Massey Bi. 2, VANLOO 14 (4x3), ALLEMAND 15 (3x3).

Serbie : 13/44 à 2 pts, 6/17 à 3 pts, 9/14 LF, 31 rbds, 9 ass., 16 ftes.

RACA 0, CADJO 9 (3x3), Jovanovic 2, CRVENDAKIC 2, ANDERSON 20 (3x3), Stankovic 0, Nogic 6, Topuzovic 0, Jankovic 4, KRAJISNIK 0, Katanic 2, Djordjevic 8.

Quarts temps : 28-8, 21-23, 22-14, 22-8.