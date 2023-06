Wembanyama, déjà une star avant l’heure

Il suffit de voir la façon dont le prodige français de 19 ans a été accueilli il y a quelques jours, telle une rock star, lors de son arrivée à New York pour se rendre compte de sa popularité précoce. Des centaines de fans l’attendaient dans le hall d’arrivée de l’aéroport dans l’espoir de décrocher une photo ou un autographe au nouveau phénomène du basket mondial, dont le visage apparaît même sur les écrans de Times Square. Mardi, il était l’invité de marque des Yankees, célèbre équipe de baseball, pour effectuer le premier lancé du match.

Victor Wembanyama était invité au match des Yankees mardi soir à New York. ©2023 Getty Images

Cette “Wembymania”, le joueur de l’Hexagone la doit d’abord à l’éclosion très précoce de son talent et un corps hors du commun. Deux caractéristiques qui en font un joueur unique et très spectaculaire sur les terrains.

Un physique surdimensionné

Pour LeBron James, c’est un “alien”. Voyez-le comme un compliment de la part de la mégastar NBA des Lakers. Victor Wembanyama impressionne rien que par son physique surdimensionné. Ses 223 centimètres en font déjà un joueur hors norme (NdlR : seuls sept joueurs dans l’histoire de la NBA ont atteint cette taille ou plus). Mais la folie des grandeurs ne s’arrête pas là concernant ses mensurations. Son envergure de 2,43m, la plus grande actuellement pour un joueur NBA, en fait un rideau défensif intimidant en plus d’une arme précieuse dans le jeu aérien.

Ses mains, qui font parfois passer le ballon de basket pour un simple pamplemousse entre ses doigts, et ses pieds (il chausse du 55) rappellent aussi son côté singulier. Alors que pour certains, ces membres à rallonge pourraient représenter un handicap, lui a réussi à en faire des armes de destruction massive. Et cela grâce à un travail technique acharné depuis l’adolescence.

”En théorie, plus les mains sont grandes, plus c’est dur de shooter. mais il faut aussi voir ça comme un avantage : tu peux attraper la balle avec aisance, monter au dunk plus vite et plus facilement, a-t-il confié à nos confrères de L’Équipe. Cette habileté que j’ai, c’est un don mais il faut savoir le cultiver pour en tirer le meilleur. Très jeune, je bossais le dribble, le shoot et plein d’autres choses…”

Un phénomène de précocité

Durant sa jeune carrière, Victor Wembanyama a franchi les paliers à très grande vitesse. Formé à Nanterre à partir de ses 10 ans, il est élu meilleur espoir du championnat de France à 17 ans et finit meilleur contreur de la compétition. Ce qui lui vaut un transfert à l’Asvel, le club de Tony Parker, où il ne restera qu’un an sans gros temps de jeu avant de rejoindre Boulogne-Levallois l’été dernier. Il explose alors complètement et signe une incroyable saison 2022-2023 en raflant les titres de MVP, de meilleur jeune et meilleur défenseur. Un triplé inédit dans le championnat de France.

À 19 ans, Victor Wembanyama, dont la maturité précoce sur et en dehors des terrains est aussi souvent mise en avant, va donc maintenant entamer le chapitre américain de sa carrière sous le maillot des San Antonio Spurs qui possèdent le premier choix de draft. Et où, il est déjà attendu comme le messie…