Euro féminin de basket : Emma Meesseman, la version féminine de Jokic

La comparaison entre notre compatriote et le Serbe n’est pas fortuite : ils ont de nombreux points communs que l’on vous détaille ici.

1. Deux Européens qui ont conquis les States

Nikola Jokic a conduit les Nuggets au titre NBA. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Emma Meesseman et Nikola Jokic ne sont, bien sûr, pas les deux premiers Européens à s’être fait une place de choix dans la grande ligue américaine. Mais, pour l’une comme pour l’autre, ce n’était pas gagné. C’est qu’ils ne furent pas draftés très haut. En 2013, l’Yproise fut choisie en 19e position par les Washington Mystics. Quant à l’ancien joueur du KK Mega Basket de Mitrovica, il ne fut pris qu’en 41e position par les Nuggets en 2014. Au fil des années, ils ont donc réussi à convaincre pas mal de sceptiques, surtout le Serbe.

2. Un palmarès impressionnant

Non contents de faire taire leurs détracteurs, l’internationale belge et le vice-champion olympique de 2016 ont déjà accumulé les distinctions au plus haut niveau. Meesseman a déjà gagné l’Euroligue à cinq reprises. L’année prochaine, elle pourra prétendre égaler le record de six victoires de l’Américaine Diana Taurasi, considérée comme l’une des plus grandes joueuses de tous les temps. Cette saison, la Belge fut sacrée MVP de la première compétition européenne de clubs. En 2018, elle avait été élue MVP du Final Four. Elle a également été championne de WNBA en 2019 à l’issue d’une finale dont elle fut désignée meilleure joueuse.

Jokic, lui, s’est hissé en 2021 et 2022 au titre de MVP de la saison régulière de NBA. Et cette année, il a tout simplement été MVP des Finals et champion avec Denver. Tous les deux ont déjà participé au prestigieux All Stars Game : Meesseman à deux reprises, Jokic cinq fois.

3. D’une désarmante simplicité

Malgré de telles cartes de visite, Meesseman et Jokic s’illustrent par une désarmante simplicité, un sens du collectif très développé et un immense respect de l’adversaire. Alors que ses équipiers se congratulaient pour fêter la victoire finale (3-1) contre Miami, Jokic a, lui, d’abord réconforté ses adversaires un par un. Une attitude à l’opposé de celle de certaines stars américaines.

De son côté, Meesseman se range derrière l’équipe pour expliquer son succès. Elle rechigne à se mettre en avant, préférant insister sur les mérites collectifs. Malgré son statut, une humilité se dégage de tous ses discours.

4. Un talent inné

A priori, Emma Meesseman (1,93m) et Nikola Jokic (2,11m, 129 kg) ont un physique qui devrait les cantonner sous les anneaux. Ils ne sont pas non plus les plus athlétiques. Mais ce physique “quelconque” ne les empêche pas d’avoir une agilité extraordinaire et un sens du mouvement inné. Quand on les voit se déplacer sur le parquet, difficile d’imaginer qu’il s’agit, au départ, de deux centres. Tous les deux sont capables de shooter de partout, et dans toutes les positions, avec une grande efficacité. Depuis le début de l’Euro, Meesseman a réussi 57 % de ses tentatives, que ce soit à deux ou trois points. Fluides dans le geste, ils n’hésitent pas un instant à sortir de la raquette pour dégainer à distance, ce qui les rend très difficiles à défendre.

5. Une lecture du jeu au-dessus de la moyenne

Meesseman et Jokic illustrent, donc, à merveille ce qu’est un “grand” moderne. Capables de tout faire, ils se démarquent également par une incroyable lecture du jeu. Ce qui leur permet d’être des pourvoyeurs de bons ballons, tout en étant omniprésents à la retombée de la gonfle.

Jokic est le champion des triples doubles. Notre compatriote est, elle, devenue contre la Serbie la première basketteuse à en réussir un au cours d’une phase finale européenne en cumulant 15 pts, 13 rbs et 10 ass, à quoi il faut ajouter 5 interceptions et 2 contres (pour une évaluation monumentale de 38 !).

Toute la Belgique aimerait bien que la comparaison ne s’arrête pas là et que Meesseman conduise aussi ses équipières au trophée ultime.