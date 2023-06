"Nous ne sommes pas là seulement pour former des basketteurs": en visite dans l’antre des futurs Belgian Lions et Belgian Cats…

”Et encore, dans la sélection des Cats, il manque hélas Hind Ben Abdelkader qui a dû déclarer forfait en raison d’une blessure au genou encourue en demi-finales des playoffs du championnat de France avec son club de Villeneuve-d’Ascq, entraîné par Rachid Méziane, l’actuel coach de notre équipe nationale féminine !” regrette Laurent François, le directeur administratif du centre de formation qui fêtera déjà son 20e anniversaire à la rentrée de septembre.

”Les Belgian Lions ou les Belgian Cats, ce sont évidemment les sommets de la pyramide. Nous, au centre de formation, nous en posons les bases en hébergeant, chaque année, entre 45 et 50 jeunes, âgés de 13 à 18 ans, avec un ratio garçons-filles de 60-40 %. Sauf exception, ils intègrent la structure en troisième secondaire.”

Un sac à dos avec leur prénom et leur numéro

En ce milieu du mois de juin, marqué par la chaleur, le centre Adeps de Jambes affiche un certain calme. Il est vrai qu’on est en pleine période d’examens… Une fois le devoir accompli, les sportifs-étudiants regagnent l’internat seul, par deux ou trois. Laurent François, mais aussi Olivier Marroy, le responsable éducatif, sont là pour les accueillir. Presque tous portent leur t-shirt et leur short du centre de formation, tout comme leur sac à dos avec leur prénom et leur numéro. Pour eux, c’est une fierté.

Examens obligent, leur horaire est un peu bouleversé. Mais, après être montés dans leur chambre, ils redescendent rapidement pour tâter du ballon orange dans l’immense salle, avec trois terrains, mise à leur disposition. Pour décompresser sans doute. Avant de regagner la salle d’étude et de préparer la suite de leurs obligations scolaires. Car il faut insister sur le fait que le centre de formation est pour ces garçons et filles un choix avec un double projet, sportif et scolaire.

”Au-delà du scolaire, j’ajouterais l’aspect éducatif, très important. Nous ne sommes pas là uniquement pour former des basketteurs, même si la performance sportive est la base du Sport-Études. Nous leur apprenons à devenir autonomes, à gérer leur vie à la fois individuellement et en groupe. Avant la rentrée de septembre au centre de formation, les candidats participent à plusieurs stages, en août, pour se doter des bases à la fois sur le plan sportif et humain. Ce n’est qu’à l’issue de ces stages qu’ils sont sélectionnés.”

Dirigé par Laurent François, le centre de formation francophone de basket-ball héberge entre... 45 et 50 jeunes. ©ennio cameriere

guillement "Pour la sélection, nous demandons à chaque province de réaliser une draft."

Comment s’effectue précisément la sélection pour le centre de formation ?

”La sélection a lieu à l’issue d’un processus de détection mis en place depuis des années au niveau provincial. Nous demandons à chaque province de réaliser une draft, c’est-à-dire d’organiser des entraînements où on va détecter les jeunes, les regrouper et les amener à s’affronter. Nous sommes présents à ces journées de rencontres et, là, nous sélectionnons ceux dont nous estimons qu’ils pourraient intégrer le centre de formation.”

Un jeune peut-il postuler de sa propre initiative ?

”Oui ! C’est le deuxième processus. Nous organisons des entraînements ouverts, où vient qui veut à partir du moment où il est dans la tranche d’âge requise. Les candidats vont également s’entraîner, s’affronter. La sélection s’opère alors en deux temps, le deuxième étant avec les jeunes déjà intégrés au centre de formation. Ce qui constitue un bon curseur d’évaluation. Il y a, enfin, un troisième processus, plus officieux. Nous avons créé un réseau de coachs, que nous connaissons pour travailler avec eux de longue date. Ceux-ci nous informent sur un jeune intéressant qu’ils ont vu jouer. C’est une forme de scouting, de bouche-à-oreille ou encore via les réseaux sociaux.”

Quel est le véritable objectif sportif du centre de formation ?

”L’objectif est de mettre, chaque été, un maximum de jeunes dans les équipes nationales appelées à disputer les championnats d’Europe. Il y a trois catégories : les U16, U18 et U20. Vers les mois de mars-avril, les jeunes francophones et néerlandophones sont regroupés sous la houlette de coachs nationaux. Là, une sélection s’opère pour amener douze joueurs ou joueuses à participer à l’Euro. Ça, c’est un objectif clairement établi, en début d’année académique, avec nos jeunes. Le pourcentage dépend un peu des années et du recrutement parce qu’il y a des jeunes qui préfèrent rester dans leur structure, leur club. Et c’est un choix que nous respectons. Nous ne forçons personne à venir au centre de formation. Ceux qui n’y viennent pas, nous essayons aussi de les amener vers les équipes nationales, bien entendu. Donc, le pourcentage est variable. Pour le moment, nous avons un ratio un peu négatif par rapport aux néerlandophones, à l’image de celui chez les Lions et les Cats. Je dirais que nous plaçons entre 25 et 45 % de francophones dans les équipes nationales de jeunes jusqu’à U18. Après, il y a encore tout le processus de la post-formation, pris en charge par les clubs. Beaucoup de jeunes sortis du centre de formation jouent en Division 1 mais, pour les Lions ou les Cats, il y a encore une étape à franchir.”

Kaï Hawley a suivi sa formation à Jambes, qu'il quittera cet été pour entrer et jouer à l'université, en Angleterre. ©ennio cameriere

guillement "Lever à 7h. École, entraînement, étude. Extinction des feux à 22h."

Quelle est la journée-type d’un jeune ?

”Les jeunes viennent du dimanche au vendredi. Le dimanche, il n’y a rien de particulier. Ils arrivent, ils s’installent dans la chambre. Ensuite, dès le lundi, une journée-type, c’est lever à 7h. Entre 7h et 8h, douche et déjeuner. Ils partent à l’école à 8h et y restent jusqu’à 16h. Ils reviennent parfois durant la journée parce qu’avec leur statut de jeune talent, ils sont dispensés du cours d’éducation physique, ce qui nous permet de donner un entraînement supplémentaire. À 16h, goûter. À 17h, il y a entraînement jusqu’à 19h. À 19h30, souper. À 20h, étude jusqu’à 21h30. Ensuite, retour dans la chambre avec extinction des feux à 22h. Nous avons plusieurs équipes d’éducateurs qui veillent à ce que tout se passe bien. Sur le plan sportif, ils ont du basket et de la préparation physique tous les jours.”

Combien de personnes forment votre équipe et de quelles infrastructures disposez-vous ?

”Pour ce qui est de l’équipe, il y a trois aspects : 1. l’éducatif, avec quatre personnes, chapeauté par Olivier Marroy ; 2. la préparation physique, avec deux préparateurs, dont Pierre-Yves Kaiser actuellement en mission avec les Belgian Cats, un médecin, un kiné, un diététicien et un psychologue du sport ; 3. le basket, avec cinq coachs vacataires. Sur le plan des infrastructures, notre facilité est que tout est réuni au même endroit, à savoir : la salle de basket-ball avec trois terrains, celle de musculation, un sauna, la piste et la piscine communale. L’internat, sur trois étages, a une capacité de 80 lits. Nous en occupons 50, les jeunes logeant à deux par chambre. Nous disposons également de deux camionnettes de neuf places pour nos déplacements lors des matchs de championnat U18.”

En septembre, vous fêterez les 20 ans du centre de formation…

”La première génération de garçons au centre de formation est celle de 1991 avec, notamment, Pierre-Antoine Gillet, Terry Deroover, Loïc Schwartz, pour ne citer que les plus connus. Mais il faut savoir qu’il y en a une avant, celle de 1989, où il n’y avait que des filles. Ici, nous venons d’effectuer la détection pour les 2009. Donc, oui, nous en sommes à 20 ans d’existence. Et certains reviennent encore de temps en temps s’entraîner avec nous.”

”Nous avons un taux de réussite scolaire de 95 % au centre de formation francophone de basket-ball”

Au centre de formation francophone de basket-ball, à Jambes, tant Laurent François, le directeur, qu’Olivier Marroy, le responsable éducatif et scolaire, insistent sur les deux aspects du “Sport-Études”. Les jeunes, âgés de 13 à 18 ans, ayant intégré la structure choisissent leur type d’études secondaires, pour autant qu’il soit enseigné dans une école de la région. Il y a donc un double, voire un triple projet : le sport, l’école et l’éducation. Sans leurs parents, les jeunes sont appelés à se développer par eux-mêmes avec le soutien de l’équipe d’éducateurs mise en place par Olivier Marroy. Une lourde tâche…

”Nous mettons tout en œuvre pour que nos jeunes soient le plus vite possible autonomes. Chez certains, ça prend un peu plus de temps. L’adolescence est une période de la vie avec des hauts et des bas. Et c’est valable pour les études. Nous sommes quatre dans l’équipe. Mes collègues assurent le soir, la nuit et le matin, étant entendu que l’école assume son rôle en journée, entre 8h et 16h. Moi, je suis là le matin, le midi et le soir. Ce sont de longues journées, mais c’est un métier passionnant. Ce n’est pas un souci !”

Au centre de formation de basket-ball, à Jambes, Olivier Marroy insiste sur la réussite sportive et... scolaire. ©ennio cameriere

La direction du Centre accorde visiblement une grande importance à ce suivi éducatif et scolaire.

“Tous les membres du personnel, même les coachs venant simplement donner entraînement, connaissent parfaitement le profil de nos jeunes. Ce qu’eux-mêmes ressentent d’ailleurs. Nous avons un taux de réussite scolaire de 95 %. Le service Projet de vie de l’Adeps a déjà étudié les chiffres et a constaté que les trois centres de formation francophones affichent un seuil de réussite scolaire très intéressant. Les jeunes y sont souvent plus motivés, plus organisés, plus assidus par rapport à leurs études. Ils doivent l’être parce que les temps libres sont peu nombreux. Dès qu’ils arrivent au centre de formation, les jeunes doivent trouver une organisation pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans tous les domaines, sportif et scolaire.”

Le contact avec la famille est bien entendu toujours présent.

”S’ils le veulent, ils téléphonent tous les jours à leurs parents car nous ne sommes pas là pour remplacer ceux-ci. Certaines familles viennent le mercredi soir. Et, le dimanche, quand les jeunes arrivent, nous avons un contact direct avec les parents. Ils ne sont jamais livrés à eux-mêmes.”