Toumani Camara, deuxième joueur belge drafté en NBA de l'histoire: "Je n’arrive pas à réaliser"

Une fierté pour celui qui pourrait donc bientôt représenter la Belgique au plus haut niveau du basket mondial. “J’ai grandi en Belgique où je suis resté jusqu’à mes 16 ans (NdlR : avant de rejoindre les États-Unis). ça me tient aussi à coeur de représenter mon pays. J’endosse un rôle d’exemple pour les plus jeunes en Belgique et à Bruxelles. Et je leur prouve qu’en bossant dur et en restant patient, tout peut arriver.”

La Summer League en juillet

Pour Toumani Camara, qui se rendra à Phoenix la semaine prochaine pour y tenir une conférence de presse, c’est donc le début d’une nouvelle grande aventure. Celle-ci passera d’abord par une participation à la Summer League NBA du 7 au 17 juillet. Et même si les joueurs sélectionnés au 2e tour de la Draft ne bénéficient pas d’un contrat garanti, tout porte à croire qu’il pourra entamer la prochaine saison NBA en faisant directement partie du roster de Phoenix. “Mon agent s’en occupe mais je suis confiant. Les échanges avec le staff des Suns sont positifs. Cela me donne confiance.”

Il devrait donc bientôt côtoyer des stars comme Devin Booker et Kevin Durant. “J’ai du mal à réaliser. Ce sont des joueurs que je ne voyais qu’à la télé. C’est un rêve de pouvoir jouer à leurs côtés. Je suis impatient de pouvoir commencer et d’apporter mon impact dans l’équipe. Mon énergie et ma défense ont été appréciées durant mon workout là-bas. Je suis un gagnant, c’est mon identité.”

Comme lui, on est impatient de le voir à l’oeuvre sur les planches NBA…