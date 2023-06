"C'est historique, c'est magnifique" : les Belgian Cats savourent leur première finale !

Les Belges menaient en effet de 14 unités à la pause avant de voir la France se rapprocher très près au fil des minutes. "On se dit que c'est encore long surtout, je vois qu'il reste 4:30, on est à +7, mais elles reviennent et tu sais que ça va se jouer sur des secondes, sur des détails. La dernière défense que l'on a, on arrive à chiper le ballon. C'est précieux et ça tourne en notre faveur, comme cela aurait pu tourner pour la France, mais cet Euro c'est le nôtre. Depuis le début du tournoi, on montre qu'on a notre place en finale".

Déjà médaillées de bronze à l'Euro 2017 et à l'Euro 2021, les Belges ajoutent une 3e médaille à leur palmarès. En or ou en argent ? Ce sera face à l'Espagne dimanche (20h00). "On est déjà super heureuses d'arriver là, c'est déjà historique. Que ce soit contre l'Espagne, la Hongrie, la France, la Serbie, on s'en fout, on veut juste donner le maximum pour gagner cette médaille d'or. Même avec l'argent, on ne peut qu'être super contentes de l'Euro, mais on a une équipe de gagnantes et qui veut aller jusqu'au bout. Cela va se jouer au mental et à celles qui le voudront le plus, mais je pense qu'on peut le faire".