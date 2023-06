Pierre Cornia, l’ancien assistant de l’équipe belge, évoque les 12 Cats : “Toutes les planètes sont alignées pour aller chercher l’or”

Emma Meesseman : “L’élément clé”

”Elle fait partie du Top 3 des meilleures joueuses au monde. Elle a tout et elle sait tout faire. Offensivement, elle est là, défensivement, elle est là, elle peut jouer dos ou face à l’anneau et la liste est longue. Je ne lui connais pas de faiblesse. En plus, elle bonifie ces coéquipières. Lorsqu’elle n’est pas sur le terrain, cela se voit très vite dans la construction du jeu. C’est une joueuse d’exception comme l’était à l’époque Justine Henin ou Eddy Merckx. Emma marque l’histoire. C’est l’élément clé de cette équipe.”

Julie Allemand : “Le moteur”

”Emma est le leader de l’équipe, Julie en est le moteur au niveau du jeu. Elle est puissante, rapide et efficace. Quand elle a le niveau qu’elle affiche en ce moment, tout est beaucoup plus simple pour l’équipe. Elle a aussi une vision du jeu exceptionnelle avec une faculté d’analyser très vite les situations et cela, c’est génial. Avec elle, le ballon voyage très vite, ce qui libère des espaces. Il y a aussi un timing qui est toujours juste et cela, c’est important.”

Kyara Linskens : “Dominante”

”Kyara forme avec Emma la meilleure paire intérieure de ce championnat d’Europe. Elle est dominante sous l’anneau et elle joue beaucoup plus dans la raquette que par le passé. C’est ce qu’on attend d’elle. On voit sa progression cette année après sa saison dans le championnat français (NdlR : elle évolue à Montpellier). On la sent bien dans sa tête. C’est un duo magique avec Emma et il n’y a pas d’équivalent sur ce tournoi en termes d’intelligence de jeu, d’expérience et de talent.”

Julie Vanloo : “La shooteuse”

”Cela me fait plaisir de la voir jouer à ce niveau. C’est une joueuse que j’ai toujours beaucoup encouragée. Elle arrive avec beaucoup de maturité et, elle aussi, sa saison dans le championnat français (NdlR : aussi à Montpellier) lui a fait beaucoup de bien. Elle a pris du volume dans son jeu. Elle est bien dans sa tête et comme c’est une titulaire indiscutable aujourd’hui, c’est plus facile pour elle d’aborder les choses. On l’a vu contre l’Italie où, à deux reprises, elle a planté un 3 points sur le buzzer pour relancer son équipe. Elle réalise un Euro énorme. Au dernier championnat du monde, c’était à mon sens, l’une des seules Cats à avoir tiré son épingle du jeu.”

Antonia Delaere : “Le travail de l’ombre”

”Elle est moins à l’aise sur le plan offensif, mais elle réalise un gros travail de l’ombre en défense. La meilleure des preuves, c’est son gros temps de jeu. Elle avait toutefois réalisé un meilleur Euro en 2019 parce qu’ici, je la trouve trop effacée en attaque. Mais c’était déjà beaucoup mieux en quart de finale contre la Serbie.”

Lors de cet Euro, Pierre Cornia officie comme consultant pour la RTBF. ©DSR COMMUNICATION & CONSULTING

Bethy Mununga : “Une détente de malade”

”Elle fait son boulot en montrant énormément d’agressivité dans le bon sens du terme. Elle va au charbon. Elle est très mobile, rapide et toujours présente au rebond. Elle a d’ailleurs une détente de malade. Offensivement, c’est encore un peu difficile pour elle, mais je pense que c’est dû au stress car elle est nouvelle dans l’équipe. C’est le parfait back-up d’Emma.”

Maxuella Lisowa : “Elle ne lâche rien”

”Elle ne lâche rien sur un terrain. Elle joue avec beaucoup de hargne, d’énergie et va toujours se donner à fond.”

Laure Résimont : “Elle sait dégainer”

”Elle est bien dans son tournoi. Le premier match l’a mise en confiance et elle sait dégainer. Elle accepte aussi plus facilement son rôle de remplaçante aujourd’hui. Quand elle monte, tu sais qu’elle va amener des points. C’est précieux.”

Becky Massey : “Déterminée”

”Elle monte toujours au jeu avec beaucoup de détermination et ne se pose pas de questions. C’est un poste 4 très mobile qui peut aussi évoluer comme ailière. Elle se cherche encore un peu sur ce plan, mais c’est normal au vu de son âge (23 ans).”

Serena Lynn-Geldof : “Elle doit s’affirmer”

”C’est difficile de juger parce qu’on ne l’a pas encore beaucoup vue sur cet Euro. Avec son mètre 96, elle doit s’affirmer plus dans la raquette.”

Élise Ramette : “Elle fait le job”

”Elle a fait son job lorsqu’elle est montée au jeu, mais je ne pense pas qu’elle jouera dans la suite du tournoi si le score est serré.”

Billie Massey : “Une question de confiance”

”Elle manque de vitesse et on ne l’a pas vue beaucoup au jeu, mais lorsqu’elle est montée, elle ne s’est pas posée de question. Elle va progresser. C’est juste une question de confiance et de temps de jeu. Si Madrid l’a prolongée pour la saison prochaine, c’est qu’il y a une raison…”