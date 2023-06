Belgian Cats : “Kyara Linskens fait partie du top 3 européen à son poste”, pour l’assistant-coach de Lattes Montpellier

Ahmed Mbombo Njoya n'est pas surpris par l'Euro de Linskens et de Vanloo. ©DR

guillement "Au fil des matchs, elle s’est endurcie et a diminué son nombre de fautes."

Justement, quelles étaient vos attentes par rapport à Linskens ?

”Elles étaient très grandes parce qu’elle a des capacités immenses. À son poste, Kyara est la plus douée de sa génération en Europe. Elle a des mains en or. Elle est capable de tout faire avec le ballon. Quand elle est arrivée chez nous en octobre 2022, nous avions juste une interrogation quant à sa capacité à tenir les duels physiques pendant tout un match et à ne pas prendre trop de fautes. Parce que la Ligue française est vraiment très dense physiquement. Elle a d’ailleurs eu beaucoup de mal au début. Puis, au fil des matchs, elle s’est endurcie et a diminué son nombre de fautes. Du coup, elle a fini la saison en trombe.”

Comment expliquez-vous son évolution durant la saison ?

”Quand elle est arrivée chez nous après le championnat du monde, on s’est attaqué à son poids. Elle a facilement perdu 5-6 kilos. Et elle a gagné en muscles. Petit à petit, on l’a emmenée là où on le voulait. Avec Kyara, il n’y a pas le moindre problème “technique individuelle” ou tactique. Il faut juste qu’elle soit dans une condition physique optimale. À partir de ce moment-là, elle est inarrêtable parce qu’elle peut tout faire : shooter, poster, faire des passes… Je pense même que Kyara fait partie du top 3 européen à son poste. Elle est vraiment douée. Mais si elle veut franchir un palier supplémentaire et rejoindre un tout grand club, il faut qu’elle soit encore plus dure physiquement, qu’elle ne néglige jamais la défense. Sinon, elle peut avoir une efficacité rare. Elle peut mettre 15 points en à peine 20 minutes.”

Est-elle capable d’acquérir ce physique encore plus dense ?

”C’est une très bonne question. Avec Kyara, le seul problème, c’est que parfois, elle travaille un peu moins.”

Pendant l’Euro, elle a évité les problèmes de fautes.

”C’est vrai, à part contre la France où elle nous a fait très peur en commettant vite deux fautes. Mais elle connaissait les Françaises. Les Belges savaient comment aborder ce match. Je n’étais pas inquiet pour elles. Elles n’avaient aucun problème de complexe.”

guillement "A Montpellier, Julie Vanloo a les clés de la maison."

Julie Vanloo a également pris une autre dimension lors de cet Euro…

”Julie est une joueuse d’impact. Elle n’a peur de rien. Comme ses équipières, elle était en mission. Quand vous avez dans votre équipe une Emma Meesseman, qui, pour moi, fait partie du gratin mondial, vous ne devez craindre personne. Julie illustre cet état d’esprit. Chez nous, elle a les clés de la maison, c’est une leader. Elle alterne à la mène et au poste 2 et peut se montrer décisive dans les moments chauds. Ce qu’elle a fait pendant cet Euro, elle nous l’a montré plus d’une fois à Montpellier. C’est une incroyable shooteuse. Elle a quand même tourné à plus de 40 % de réussite à trois points durant la saison. C’est très bien. Je me souviens du match contre Charleville-Mézières où elle plante deux ou trois tirs primés d’affilée dans la dernière minute du match.”

Valéry Demory et vous devrez les ramener les pieds sur terre ?

“(Rires) Avec Valéry, ce sera simple : il va les féliciter. Et puis, leur dira qu’on repart de zéro et qu’il faut mettre le bleu de travail parce qu’on a des objectifs à atteindre. On aimerait bousculer Lyon et Villeneuve-d’Ascq.”