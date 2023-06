Même malmenées, les Belgians Cats n'ont pas tremblé et ont fait exploser les Espagnoles

Elles ont dominé ce tournoi et forgé le respect des coachs adverses, des joueuses adverses qui en avaient fait au fil des matchs les favorites du tournoi. Les Belges n’ont pas tremblé. Même quand, dans cette finale en première mi-temps, tout semblait compliqué.

Les anciennes championnes d’Europe avaient visiblement bien analysé le jeu belge. Avec une défense bien en place n’autorisant aucun shoot facile, les joueuses de Miguel Mendez ne permettaient pas aux Belgian Cats de rentrer de la meilleure manière qui soit dans cette rencontre.

Les Belges peinaient, à l’image d’une Emma Meesseman énervée à certains moments et pas toujours en réussite dans ses tentatives. Mais l’intérieure yproise maintenait toutefois le bateau belge sur l’eau en première période. Mais avec 13 pertes de balle du côté belge offrant 16 points aux Espagnoles sur un plateau en 20 minutes, la tâche se compliquait. La réussite à 3 points faisait également défaut alors qu’elle avait été impressionnante tout au long du tournoi. Et pourtant, en ne jouant pas son jeu (manque de vitesse et de réussite), la Belgique ne comptait que 7 points de retard à la mi-temps (32-25).

Le retour aux vestiaires allait être salvateur pour les Cats qui accéléraient le jeu et trouvait la mire à distance. Les joueuses belges ne lâchaient rien, continuaient à attaquer l’anneau. Il y avait 10 points d’écart à la 29e, il n’y en avait plus que 5 à la 30e (48-43).

Dans le dernier quart-temps, la Belgique allait faire exploser le jeu espagnol qui prenait l’eau de toute part. Le duo Meesseman-Linskens se montrait impérial et ne tremblait pas, tout comme Antonia Delaere poursuivait son travail de sape sur Alba Torrens. Et c’est tout un groupe qui emboîtait le pas. La Belgique se portait aux commandes et allait gérer cette fin de match en patron. Le coup de sifflet laissait exploser la joie d’un groupe qui est resté soudé dans l’adversité.