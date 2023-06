Les Belgian Cats ont eu droit à leur bain de foule : “L’ambiance a été incroyable, c’est une belle récompense”

Reçues par le Premier ministre

L’ensemble du staff et des joueuses – hormis Kyara Linskens et Laure Resimont déjà parties en vacances – ont d’abord été reçus au Lambermont par le Premier ministre Alexander De Croo vers 15h. Ce dernier a reçu un maillot dédicacé de toute l’équipe. Après un petit discours et quelques photos de circonstances, l’ensemble du groupe s’est alors dirigé vers le centre-ville, faisant une petite halte sur un rooftop bruxellois avant de rejoindre l’Hôtel de Ville sur la Grand-Place.

Les Cats reçues par Alexander De Croo.

Plusieurs milliers de personnes sur la Grand-Place

Le moment le plus attendu était évidemment l’apparition de l’équipe au balcon. Plusieurs milliers de personnes (3500 selon la police) étaient réunies sur les pavés pour célébrer l’équipe des Belgian Lions 3x3, médaillés d’argent aux Jeux européens, et les Belgian Cats. Un événement pour le basket-ball belge puisque jusqu’ici, seuls Eddy Merckx en 1969 pour sa première victoire au Tour de France, Justine Henin en 2003 après son premier sacre à Roland Garros, les Diables rouges de 1986 et 2018 après leur belle Coupe du monde, les Red Lions après leur sacre au Mondial 2018 de hockey, ainsi que les médaillés des Jeux olympiques de Tokyo et le phénomène Remco Evenepoel ont eu droit aux honneurs du balcon.

Une foule nombreuse pour porter les Cats en triomphe. ©DLE

”C’est dingue de succéder à de tels noms. On avait un peu peur de ne pas voir beaucoup de monde répondre à l’appel, reconnaissait Julie Allemand, la meneuse des Cats. Mais c’était rempli et l’ambiance a été incroyable. C’est une belle récompense. On avait hâte de pouvoir profiter de ce moment avec les fans venus nous remercier. Mais c’est aussi nous qui les remercions pour leur soutien. C’est un moment et un été qu’on n’oubliera jamais.”

guillement J’ai kiffé battre la France.

Le premier appelé sur le balcon a été Rachid Méziane, le coach français des Cats qui a avoué ironiquement au micro : “J’ai kiffé battre la France en demi-finale et je suis fier d’avoir emmené les Belgian Cats sur le toit de l’Europe.” De quoi chauffer encore un plus la foule. Mais à l’applaudimètre, c’est évidemment Emma Meesseman qui l’a emporté. Son apparition au balcon, avec la Coupe en main, a été accompagnée par des “MVP, MVP, MVP” scandés par le public faisant référence à son titre de meilleure joueuse de l’Euro.

”C’est incroyable d’avoir pu vivre un tel moment. En tant que capitaine, je suis très fière de ce que l’équipe a pu accomplir. Je pense que nous ne le réalisions pas encore tout à fait. Quand on voit le monde rassemblé ici, on se dit : ‘mais qu’est-ce qu’on a fait ?'”

Après avoir quitté le balcon, non sans oublier de réaliser l’habituel ‘clapping’en communion avec le public comme après chacune de leurs victoires, les Cats ont terminé par une petite séance de dédicace au contact du public. De quoi profiter d’un dernier moment de communion avant des vacances bien méritées…