Julie Allemand a vécu un rêve avec la Belgique: “Une médaille d’or avec son pays, il n’y a rien de plus beau”

"Je ne dors pas très bien depuis la fin de la compétition. Mon corps n'a pas encore décompressé", avoue Julie Allemand, qui va maintenant pouvoir profiter de plusieurs semaines de vacances, et d'un petit voyage à Los Angeles, avant de reprendre avec son club de l'Asvel en France au mois d'août. "Ça fait six ans que je n'ai plus pu profiter d'une si longue pause estivale."

Avant ses congés bien mérités, la meneuse des Belgian Cats est revenue pour nous sur cet Euro mémorable.

Julie Allemand, est-ce que vous parvenez maintenant à réaliser ce que vous venez d’accomplir ?

"Je crois que je ne réalise toujours pas à 100 %. Mais on s’est mieux rendu compte de la dimension de notre exploit en voyant toute cette foule venue nous acclamer sur la Grand-Place. En faisant quelques courses près de chez moi ce mercredi, plusieurs personnes m’ont interpellée en me disant : ‘Vous êtes Julie Allemand ? C’est vous qui avez gagné la médaille d’or en basket ?’ Je n’ai pas vraiment de mot pour décrire mon sentiment tellement c’est grandiose."

Est-ce le plus beau souvenir de votre carrière jusqu’à présent ?

"Oui, sans aucun doute. Avant cela, il y avait mon premier titre en France avec l’Asvel qui se trouvait tout en haut de ma liste. Mais décrocher une médaille d’or pour son pays, il n’y a rien de plus beau. Cela résonne encore plus fort en moi."

Ne pas décrocher la médaille d’or aurait été vécu comme un échec ?

"Nous étions arrivées à l’Euro avec l’idée de faire un beau résultat mais sans réellement oser croire à 100 % au titre. Mais au fil de la compétition, on a commencé à y croire de plus en plus. Au point que nos concurrents nous ont collé l’étiquette de favorites. Un statut que nous avons finalement bien géré. Si nous avions terminé avec la médaille d’argent autour du cou, il y aurait peut-être eu un peu de déception mais cela aurait été un magnifique résultat aussi."

Que s’est-il dit à la mi-temps de la finale, lorsque vous étiez malmenées par l’Espagne ?

"Emma Messeman a pris la parole et nous a dit : ‘Il n’est pas question de finir avec des regrets. On joue la peur au ventre. Reprenons du plaisir sur le terrain et saisissons cette chance qui ne se représentera peut-être plus’. Heureusement, nous avons bien réagi, et l’Espagne a craqué mentalement dans le dernier quart."

Quelle image vous a le plus marqué ?

"Le moment où on est monté sur le podium pour soulever la Coupe. L’émotion était intense car cela marquait un énorme accomplissement pour nous et pour la Belgique. J’ai encore en tête une autre image que je n’oublierai pas, lorsque j’ai croisé le regard d’Emma à 4 secondes de la fin du match. Nous avions déjà toutes les deux les larmes qui montaient dans nos yeux. On s’est regardé en se disant : ‘Ça y est, on l’a fait !’"

Vous avez signé le record du nombre d’assists à l’Euro et vous terminez dans le meilleur cinq de base du tournoi. Qu’est-ce que ça représente à vos yeux ?

"C’est juste du bonheur en plus mais ce n’est pas la priorité. Je fais du basket parce que j’aime avant tout le côté collectif du sport. D’ailleurs mes statistiques en termes d’assists le démontrent plutôt bien (rires). Le plus important est d’avoir marqué l’histoire en équipe en montant sur la plus haute marche du podium. Le reste, c’est du bonus."

Vous estimez-vous au meilleur niveau de votre carrière actuellement ?

"Je pense oui. Malgré quelques blessures, j’ai réalisé une solide saison en club (NdlR : elle a gagné la Coupe de France et l’Eurocup avec l’Asvel). Et sur cet Euro, je me sentais vraiment très bien sur le terrain. Mais je n’ai pas encore atteint mon niveau maximum. J’estime que je peux encore progresser dans plusieurs aspects de mon jeu."

Quels seront les objectifs pour la suite, et les Jeux olympiques de Paris l’été prochain ?

"L’ambition sera de faire mieux qu’à Tokyo (7e) et, pourquoi pas, d’aller décrocher une médaille qui serait un autre grand exploit. Après un titre de championnes d’Europe, on peut forcément viser plus haut."

Vos performances pourraient avoir un gros impact sur le basket et le sport féminins en Belgique.

"C’est un premier par car on est la première équipe féminine à décrocher une médaille d’or. Je pense qu’on est un bel exemple. malgré des années plus difficiles par le passé, on a fini par arriver au sommet."