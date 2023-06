Dario Gjergja à la tête des Belgian Lions jusqu’en 2025 : “Le futur du basket-ball belge semble prometteur"

C’était dans l’air et c’est désormais officiel : Dario Gjergja a été prolongé à la tête de l’équipe nationale jusqu’en 2025. Soit jusqu’au prochain Euro pour lequel les Belgian Lions viseront une sixième qualification consécutive. Sélectionneur national depuis 2018, le coach à succès d’Ostende a notamment mené la Belgique en huitième de finale à l’Euro 2022 (défaite face à la Slovénie) et au second tour de qualification pour la Coupe du monde 2023. Un bilan qui a donc incité la fédération à lui confier une dernière mission de deux ans, après laquelle il devrait passer le flambeau à quelqu’un d’autre.