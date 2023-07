Ayant été sélectionné au second tour de la draft, Camara, 23 ans, n'était pas encore certain de pouvoir signer un contrat avec les Suns, finalistes de la NBA en 2021. Ce lundi, l'ailier a posé sa signature au bas d'un contrat de quatre saisons mais qui n'est garanti que pour la saison 2023-2024. Les trois autres saisons sont sous option. Le 22 juin dernier, Camara était devenu le deuxième Belge drafté en NBA après Axel Hervelle en 2005 mais le Liégeois n'avait jamais fait le saut vers la Grande Ligue. Le Bruxellois va donc devenir le deuxième Belge à évoluer en NBA après DJ Mbenga, double champion avec les Lakers en 2009 et 2010 mais qui n'avait pas été drafté.