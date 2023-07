Premier contrat NBA signé pour Toumani Camara qui touchera un peu moins d’un million de dollars

Le Bruxellois est d’ores et déjà assuré de toucher un peu moins d’un million de dollars pour sa première saison dans la Grande Ligue américaine (le contrat standard pour un rookie drafté au 2e tour). Son rôle au sein de l’équipe, en revanche, reste encore incertain.

Déjà 16 joueurs sous contrat

En signant l’ailier belge, les Suns disposent désormais de 16 joueurs sous contrat, soit un de plus que la limite d’effectif fixée à 15 joueurs en saison régulière et en playoffs. Les franchises ont cependant pour habitude de dépasser cette limite en avant-saison afin d’effectuer des essais avant de réduire leur roster au moment de débuter la saison officielle.

S’il y a donc de grandes chances de voir Toumani Camara devenir le deuxième Belge à fouler les parquets NBA, après Didier Mbenga, il faudra d’abord qu’il gagne sa place. En ce sens, son profil défensif peut jouer en sa faveur. Le staff des Phoenix Suns semble en tout cas croire en lui.

”Je suis assez confiant par rapport à ça car on me demande de juste être moi-même sur le terrain en jouant dur et avec beaucoup d’énergie, spécialement en défense et au rebond, avait-il déclaré la semaine passée en conférence de presse. Offensivement, je devrai être capable de convertir mes shoots ouverts. C’est sur ce schéma de jeu que je dois me baser pour faire carrière en NBA. Je suis un role player, et je dois accepter ça.”

La Summer League comme premier révélateur

L’été s’annonce crucial pour Toumani Camara afin de se mettre en évidence. À commencer par la Summer League à laquelle il va prendre part sous le maillot des Suns du côté de Las Vegas du 7 au 17 juillet. Des affrontements face à Milwaukee, Miami, New Orleans et Utah sont au programme. Cette compétition d’avant-saison, réservée aux joueurs première et deuxième années ainsi qu’aux joueurs de G-League, servira de premier test révélateur pour Toumani Camara.

Après la Summer League, Toumani Camara reprendra les entraînements dès le début du mois d’août. De quoi arriver au camp de présaison des Suns dans la meilleure forme possible et convaincre le staff de lui offrir sa chance dès la reprise du championnat NBA.