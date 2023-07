BNXT League : Mons-Hainaut annonce la signature d'un arrière américain

L'arrière est arrivé en Europe pour la saison 2021-2022, au BKM Lucenec en Slovaquie, où il a notamment remporté la Coupe de Slovaquie en étant désigné MVP en finale. Passé en Allemagne chez le Phoenix Hagen la saison dernière, en deuxième division, il a signé des moyennes de 16,2 points, 3,4 rebonds et 2,2 passes par match.

Pour le club, "l'arrivée de Kyle Castlin renforce l'équipe en lui apportant expérience et shoot extérieur. Sa polyvalence sur le poste 2 devrait faire de lui un atout précieux." Mons-Hainaut, qui a atteint les quarts de finale des BNXT playoffs, a récemment annoncé la prolongation de son coach Vedran Bosnic jusqu'en 2025-2026. Le club a fait l'objet d'un grand ménage cet été, auquel seuls Zacharie Mortant et Maxime Depuydt ont survécu dans l'effectif. Leander Dedroog, l'Islandais Styrmir Thrastarson et l'Américain Conley Garrison ont déjà rejoint l'équipe pour la saison prochaine.