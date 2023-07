La génération dorée des Young Lions peut se montrer ambitieuse à l’Euro U20

Les yeux sont désormais tournés vers Heraklion, en Crète, où les Young Lions débuteront ce samedi le championnat d’Europe U20. Une génération dorée prête à concrétiser ses espoirs de médaille. “Le premier objectif sera de faire mieux que l’année passée (NdlR : défaite face à l’Espagne en quarts de finale), confirme Christophe Beghin, assistant de Steve Ibens. Le groupe a encore évolué, est mieux balancé et plus complet. Il n’est donc pas utopique de viser un podium.”

Pour y parvenir, la sélection belge, versée dans le groupe A avec l’Italie, la Turquie et Israël, devra compter sur sa cohésion collective – “sans cela, on ne fera pas de bons résultats” -, tout en se reposant sur quelques talents individuels au gros potentiel. Focus sur trois joueurs belges à suivre.

Thijs De Ridder (20 ans – 2,04m – ailier fort)

L’Anversois est sans aucun doute l’une des locomotives de l’équipe belge. Avec 11 points et 6,1 rebonds de moyenne en BNXT League, il s’est complètement révélé sous le maillot des Giants cette saison. Raflant au passage les prix d’Espoir de l’année et de meilleur sixième homme en 2023. Ce qui lui vaudra un beau transfert vers un club espagnol cet été. Il a aussi vécu ses premières sélections avec les Belgian Lions récemment.

”Thijs a vraiment pris une dimension supplémentaire cette saison, selon Christophe Beghin. C’est un battant qui n’a peur de rien sur le terrain. Il s’agit incontestablement du plus grand talent générationnel qu’on ait connu en Belgique ces dernières années. Il est promis à un futur immense. D’autant qu’il est animé par une grosse envie d’apprendre et de progresser. À côté de cela, il est muni d’un caractère irréprochable. Il pensera toujours au collectif avant sa propre persone.”

Thijs De Ridder a bien performé sous le maillot d'Anvers cette saison.

Nathan Missia-Dio (19 ans – 2,05m – ailier)

Son nom est peut-être le moins connu du public belge car c’est à l’étranger que Nathan Missia-Dio s’est révélé ces dernières années. D’abord passé chez les Espoirs de Limoges en France entre 2019 et 2021, le robuste ailier a ensuite rejoint le programme “Overtime Elite” à Atlanta, aux États-Unis. Une alternative pour les jeunes prospects qui sont en plus rémunérés, touchant 100 000 dollars minimum garantis par an.

”Nathan possède des capacités physiques très impressionnantes, avec de longues jambes et de longs bras. Avec sa taille, combinée à sa vitesse, il est capable d’évoluer sur les postes 3, 4 et même 5. Il est très performant dans le jeu de un contre un mais doit peut-être encore s’adapter au basket européen afin de se fondre dans un jeu plus collectif. Il est en tout cas très à l’écoute.”

Nathan Missia-Dio ©Fiba

Sean Pouedet (19 ans – 1,88m – meneur)

Sean Pouedet n’est pas le joueur le plus “flashy” du groupe mais son rôle n’en est pas moins important. C’est lui qui, en tant que premier meneur, devra donner l’impulsion à l’équipe. Des responsabilités qu’il a apprises à developper plus amplement cette saison du côté de Courtrai avec qui il évoluera en BNXT League la saison prochaine après avoir conquis le titre à l’échelon inférieur.

”S’il poursuit sa progression de manière aussi linéaire dans les prochaines années, il pourrait un jour évoluer en équipe A avec les Belgian Lions. C’est un joueur très sobre et très utile dans son rôle d’organisateur sur le terrain. Il doit juste parfois oser prendre un peu plus ses responsabilités. En plus de ses qualités de distributeur sur le plan offensif, il a aussi pris conscience de son potentiel défensif. Un secteur dans lequel il est également devenu très solide.”