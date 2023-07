Championnat des Amériques: possible adversaire des Belgian Cats vers les JO, le Brésil bat les Etats-Unis en finale

Le Canada a pris la 3e place en battant Porto Rico 80-73 dans le match pour le bronze.

Le Brésil et les Etats-Unis sont qualifiés pour les tournois préolympiques et sont de possibles adversaires des Belgian Cats. Le Canada, Porto Rico, la Colombie et le Venezuela disputeront eux des préqualifications du 5 au 13 novembre pour arracher les deux derniers billets des Amériques pour ces tournois préolympiques.

La Belgique, championne d'Europe, avait conquis son billet le mois dernier à Ljubljana de même que l'Espagne, la Hongrie, la Serbie et l'Allemagne. Pays organisateur des JO, la France disputera aussi les tournois préolympiques.

Pour l'Asie, la Chine, championne, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont leur billet.

Reste à désigner deux pays africains à l'issue de l'AfroBasket du 28 juillet au 5 août à Kigali, Rwanda. Les deux finalistes seront qualifiés pour ces tournois préolympiques (quatre groupes de quatre) du 8 au 11 février.

Les trois premiers de chaque poule (ou les deux meilleurs dans les groupes avec les Etats-Unis, qualifiées pour les JO grâce à leur titre de championnes du monde, et la France) se qualifient pour les Jeux de Paris où le tournoi de basket se déroule du 26 juillet au 11 août 2024.

La Belgique est candidate à l'organisation d'un des tournois préolympiques, à la Lotto Arena d'Anvers, comme elle avait organisé à Ostende en février 2020 un tournoi pour les JO de Tokyo.