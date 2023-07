Euro U20 : La Belgique s'impose face à Israël et affrontera l'Estonie en 8es de finale

Les 16 équipes (quatre groupes de quatre) de cet Euro passaient toutes le tour pour rejoindre les 8es de finale. La sélection belge, coachée par Steve Ibens, a terminé à la 2e place de son groupe et jouera contre l'Estonie mercredi (16h00) en huitièmes de finale. Le vainqueur du duel entre la Belgique et l'Estonie jouera ensuite en quarts de finale contre le vainqueur du match entre la Lituanie et la Slovénie.

