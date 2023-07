Avec un Thijs De Ridder en mode MVP, les Young Lions partent favoris en huitième de finale de l’Euro U20 face à l’Estonie

Quart de finaliste l’année dernière, jamais une sélection U20 belge s’est présentée à un Euro en Division A avec autant d’ambition. Une génération dorée qui peut se reposer sur sa cohésion collective tout comme sur l’expérience accumulée par ses cadres en club la saison dernière. À l’image de Thijs De Ridder qui assume pleinement son statut de leader au sein de l’équipe.

Fort d’une solide dernière saison avec les Giants en BNXT League, auréolé des titres de meilleur espoir et meilleur sixième homme de l’année, l’ailier-fort anversois (20 ans et 2,03 m) était pointé sur le site de la Fiba comme l’un des joueurs à suivre durant ce tournoi. Et le moins que l’on puisse écrire est qu’il n’a pas déçu en ce début de compétition. Comme le révèle son impressionnante ligne de stats : 19 points, 12 rebonds et 4 assists de moyenne en trois matchs.

Meilleur scoreur et meilleur rebondeur de la compétition jusqu’à présent, en plus d’une 10e place au classement des donneurs d’assists, celui qui évoluera la saison prochaine à Bilbao est tout simplement le joueur le plus efficace du tournoi regroupant les seize meilleures nations européennes. À cette allure, Thijs De Ridder se positionne déjà comme un sérieux prétendant au titre de MVP, mais il faudra pour cela qu’il puisse emmener la Belgique un ou deux tours plus loin.

”Ce qu’il y a de bien avec Thijs, c’est que malgré son énorme potentiel, il donnera toujours priorité au collectif”, nous avait confié Christophe Beghin, assistant de Steve Ibens chez les U20, avant le début du tournoi. Et comme la sélection belge apparaît très bien articulée et balancée à ses côtés, les pièces du puzzle semblent parfaitement emboîtées pour rêver d’un podium inédit dans cette catégorie pour la Belgique.