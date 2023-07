Euro U20 : Les Young Lions à deux succès d’une médaille après leur succès en huitième face à l’Estonie

Supérieurs au rebond (47 à 33), les Young Lions ont évidemment pu compter sur l’inévitable Thijs De Ridder, à nouveau très en vue avec 30 points, 12 rebonds et 3 assists à son compteur personnel. Soumis à rude épreuve par la défense estonienne, l’Anversois, dont le transfert vers Bilbao a été officialisé ce mercredi par le club espagnol, a mis quelques minutes à trouver son rythme. Mais sa solidité physique lui a permis d’aller chercher des fautes et des lancers-francs (14/14) pour se mettre en confiance. On l’a même vu claquer un gros dunk pour conclure une transition offensive rapide au moment où la Belgique prenait définitivement le dessus.

On notera aussi la belle prestation de Siebe Ledegen (17 points, 5 rebonds, 3 assists), l’ailier d’Alost (1,98m), qui a lui aussi pesé par ces mouvements de percussion vers l’anneau. Derrière ces deux cadres de la sélection belge, le collectif devra néanmoins encore monter en puissance pour rivaliser avec la solide équipe de Lituanie en quarts de finale (jeudi à 15h). Les Young Lions ne sont plus qu’à deux victoires du podium.

Belgique : PINTELON 4, DE RIDDER 30, LEDEGEN 17, MENNES 6, POUEDET 4, Di Maria 2, De Wilde 0, Grymoprez 0, Swolfs 0, Katuala 4, Missia-Dio 7, Verstraete 6.