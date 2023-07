Euro U20 : auteurs d’une incroyable remontada, les Young Lions s’imposent face à la Lituanie et filent en demi-finale

La défense de zone a fait basculer le match

Une petite heure plus tôt, c’était pourtant la tête basse que les Young Lions ont rejoint le vestiaire en étant menés de 17 points à la pause (33-50). Asphyxiée par l’impact physique des Lituaniens dans le jeu de un contre un, et au rebond, l’équipe belge n’en menait pas large. Elle avait alors besoin d’un déclic immédiat qui se concrétisa par un simple changement tactique : le passage en défense de zone.

Cette nouvelle configuration défensive a eu le don de directement perturber le rythme offensif de l’adversaire, et de faire pencher la balance de confiance dans l’autre sens. La Belgique a alors comblé son retard petit à petit pour repasser en tête à moins de quatre minutes de la fin via un lay-up de Siebe Ledegen qui fut une nouvelle fois précieux avec 15 points, 5 rebonds et 5 assists à son actif. Dans le jeu intérieur, Thijs De Ridder (16 points) et Xander Pintelon (12 points) ont répondu présent tandis que le sang froid de Sean Pouedet (12 points et 8 assist) à la mène a été important en fin de match.

En évinçant la Lituanie, l’un des plus gros morceaux du tournoi, les Young Lions ont fait un grand pas de plus vers le podium et se retrouvent désormais à une victoire d’une médaille historique. En demi-finale samedi, la Belgique recroisera la route d’Israël qu’elle avait battu en phase de groupe (70-54). Attention cependant à l’excès de confiance car les Israéliens ont frappé fort en prenant le dessus sur l’Espagne en huitième et sur l’Allemagne en quart.