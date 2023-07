Summer League NBA : Toumani Camara proche du double-double

Très apprécié pour sa versatilité défensive, Toumani Camara démontre aussi depuis le début de la Summer League qu’il peut amener de l’impact dans le jeu offensif. Il tourne actuellement à 15 points et 6 rebonds de moyenne en trois matchs.

Avec un bilan d’une seule victoire et trois défaites, les Suns sont d’ores et déjà éliminés de la course aux playoffs en Summer League. Mais il leur restera un dernier match à jouer ce samedi face à Memphis.