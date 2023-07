Un joueur phare, un capitaine exemplaire et quelques belles surprises : qui sont les Young Lions qualifiés pour les demi-finales de l'Euro U20 ?

Sean Pouedet : "Précieux dans l’organisation du jeu"

Stats : 6 pts, 3.2 rbs, 3.4 ass

"En tant que premier meneur, Sean tient le rôle d’organisateur dans l’équipe. Ce n’est pas le genre de joueur qui va inscrire 20 points à chaque match mais il doit être capable de distribuer les assists à la pelle. Il a toutes les qualités d’un bon distributeur comme il l’a démontré à Courtrai (champion en D2) la saison dernière. Son début de championnat n’a pas été des meilleurs mais il a montré son importance en quart face à Lituanie. Lorsqu’il joue libéré et ose prendre ses responsabilités, il est un joueur précieux dans l’organisation du jeu."

Siebe Ledegen : "Capitaine et leader par l’exemple"

Stats : 13.4 pts, 4.4 rbs, 3.2 ass

"Siebe réalise un tounoi incroyable, faisant largement honneur à son statut de capitaine. Sur le terrain comme en dehors, il est un vrai leader par l’exemple. C’est une pièce majeure de l’équipe aussi bien offensivement que défensivement. Un joueur complet, pas le plus physique, mais qui n’a peur de rien. Ce qui lui permet d’être menaçant lorsqu’il attaque l’anneau. Sa pénétration vers le cercle reste son principal atout. Des qualités qu’il a encore pu développer plus largement la saison passée en recevant pas mal de temps de jeu en D1 avec Alost. Cela lui a donné de la confiance supplémentaire."

Joppe Mennes : "Il grandit dans ce tournoi"

Stats : 7.2 pts, 4.2 rbs, 1.8 ass

"De retour d’une blessure au tibia contractée durant les derniers playoffs avec Malines, Joppe était resté de longues semaines sans jouer avant d’entamer la préparation pour ce championnat. Mais il a doucement retrouvé son rythme et il grandit dans ce tournoi même s’il a encore ressenti quelques petites douleurs par-ci par-là. Le staff médical fait un gros boulot avec lui pour lui permettre d’évoluer dans les meilleures conditions. Un peu comme Siebe Ledegen, c’est un joueur très solide défensivement et percutant sur le plan offensif. Avec un physique plus développé et un jeu sans ballon très appréciable. La prochaine étape pour lui sera d’améliorer la constance de son shoot à distance. Son transfert à Ostende pourrait lui permettre de passer un nouveau palier la saison prochaine."

Xander Pintelon : "La bonne surprise du tournoi"

Stats : 9.2 pts, 7.6 rbs, 1 ass

"Il s’agit de la bonne surprise du tournoi. Par rapport à l’été dernier, il a grandi en maturité. Après un mauvais match contre l’Estonie, il a très bien réagi le lendemain face à la Lituanie. Ce qui démontre qu’il a franchi un cap mentalement. Avec sa taille de 209 cm et un très bon shoot longue distance, il possède toutes les caractéristiques d’un poste 4 moderne. D’autant qu’il pèse aussi au rebond et en tant que rideau défensif. Il doit juste encore un peu solidifier son jeu physiquement car il a tendance à parfois commettre beaucoup de fautes en voulant compenser. J’espère qu’il pourra engranger du temps de jeu régulier avec Ostende la saison prochaine pour poursuivre sa progression."

Thijs De Ridder : "Il confirme qu’il est sur une autre planète"

De Ridder ©Fiba

Stats : 20.6 pts, 10.4 rbs, 3.2 ass

"Il était attendu sur ce tournoi, et il confirme qu’il est sur une autre planète. Même lors de son plus mauvais match dans cet Euro, il a réalisé un double-double (11 points et 10 rebonds contre Israël), c’est juste phénoménal. En plus de ses qualités physiques et techniques, il possède un énorme caractère de battant. Loin d’attraper la grosse tête, c’est un joueur qui reste toujours positif dans le sens collectif du terme. Je crois que tous les coachs rêveraient d’avoir un gars comme lui dans leur équipe. Il est temps pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière et son transfert à Bilbao est une très bonne chose. Le championnat espagnol correspond bien à son profil de joueur, solide physiquement."

Tom Di Maria : "Un gros potentiel à faire mûrir"

Stats : 5 pts, 1.4 rbs, 2 ass

"Deuxième meneur de la sélection, il possède un très gros potentiel à seulement 18 ans. Son tir à distance est sa qualité principale. Mais il a encore besoin de mûrir dans son rôle de distributeur car il réfléchit parfois trop en jouant. Pour cela, il doit apprendre de ses erreurs et les accepter afin de devenir un vrai organisateur et gagner en constance. Mais sur un match, il est capable de briller comme il l’a fait face à Israël en phase de groupe (19 points)."

Nathan Missia-Dio : "De grandes capacités individuelles"

Stats : 3.6 pts, 2.4 rbs, 0.2 ass

"Muni d’un physique impressionnant, avec ces longues jambes et ces longs bras, il est quasi innarêtable en un contre un en attaquant l’anneau en position d’ailier. Mais au-delà de ses grandes capacités individuelles, il a besoin de progresser collectivement en cinq contre cinq. Il semble parfois un peu perdu et se cherche encore sur le terrain, ce qui l’amène quelquefois à se compliquer la vie. Il est arrivé avec beaucoup d’attentes vis-à-vis de lui-même mais il se cherche encore un peu. Il se voit comme un poste 3 mais je pense qu’il peut être plus performant encore dans un rôle de poste 4 moderne capable d’attaquer le cercle de plus loin."

Matteo Verstraete : "Une rotation très utile"

Stas : 3.8 pts, 1.6 rbs, 0.6 ass

"Il fait aussi partie des bonnes surprises au sein de l’équipe. C’est la première fois qu’il se retrouve dans un tel contexte à un Euro. Sur la lancée de sa bonne saison avec la deuxième équipe d’Ostende, il apporte de bonnes choses en sortie de banc et saisit sa chance à chaque fois qu’il monte sur le terrain. Il fait ce qu’on attend de lui en se montrant agressif en attaque. Il représente une rotation très utile pour l’équipe et ose prendre ses responsabilités."

Maxime Bilolo : "Le meilleur dos à l’anneau au poste 5"

Stats : 6.5 pts, 6.4 rbs, 0 ass

"Malheureusement pour nous, Maxime est entré dans le tournoi tardivement à cause d’une entorse à la cheville subie en préparation. Il a dû faire l’impasse sur les trois premiers matchs et nous avons ensuite pris le risque de le relancer. Lors du dernier match face à la Lituanie, on a pu voir qu’il va de mieux en mieux. Il sort d’une grosse saison avec Guco Lier en D2 où il a fortement progressé. Avec son gabarit de costaud au poste 5, il est le meilleur joueur du groupe en fixation intérieure dos à l’anneau."

Samuel Swolfs : "Un bosseur malgré son petit temps de jeu"

Stats : 0 pt, 0 reb, 0 ass

"Sa situation était claire dès le début. Il savait qu’en tant que 3e meneur, son temps de jeu serait limité. Il possède un très bon shoot en sortie de dribble grâce à un premier pas rapide. Il se montre aussi très agressif en défense pour compenser son physique un peu frêle."

Vic De Wilde : "Une grosse marge de progression"

Stats : 0.7 pts, 0 reb, 0 ass

"Ses capacités de tir sont intéressantes pour un grand comme lui. Il possède encore une grosse marge de progression dans le jeu et sur le plan mental. Son arrivée à Guco Lier en D2 pour la saison prochaine lui permettra de grandir. La saison passée ,il évoluait à l’échelon régional à Wilrijk."

Kobe Grymonprez : "Un joueur physique, parfois trop"

Stats : 1.4 pts, 1 reb, 0.4 ass

"Lui aussi savait que son rôle serait assez limité dans ce championnat. C’est un joueur très physique dans le jeu intérieur, parfois même un peu trop. Il se retrouve vite en problèmes de fautes. Malgré son gabarit, il est assez mobile et capable de shooter ou attaquer l’anneau. Il doit encore apprendre mais est doté d’une excellente mentalité."