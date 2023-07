Euro U20: cruelle déception pour les Young Lions qui passent à côté du podium

Tout semblait pourtant très bien parti pour voir les Young Lions conclure leur Euro sur un résultat historique. Thijs De Ridder, qui s’était blessé à la main en début de demi-finale la veille, était de retour aux affaires pour affronter la Grèce. Avec son leader à nouveau opérationnel, et encore auteur d'un double-double (15 points et 12 rebonds), l’équipe belge abordait ce dernier rendez-vous avec un net regain de confiance.

Du rêve au cauchemar

En tête quasi d’un bout à l’autre du match et malgré un avantage de 10 points à l’entrée du dernier quart, mais soudainement paralysée sur le plan offensif (4 points inscrits dans le 4e quart), l’équipe belge a vu ses derniers espoirs voler en éclats dans la dernière ligne droite. Après avoir recollé au score à 3 minutes de la fin, les Grecs ont fini par émerger après prolongation et pouvaient laisser éclater leur joie devant des joueurs belges à la tête basse et au regard bien vide.

Proche de son rêve, cette génération talentueuse a fini par vivre un cauchemar en caressant la médaille de bronze du bout des doigts avant de la voir s’échapper de manière assez cruelle. Une chance unique qui ne se représentera plus pour les principaux cadres de l’équipe que sont Thijs De Ridder, Siebe Ledegen, Joppe Mennes, Sean Pouedet et Xander Pintelon, ceux-ci étant dans leur dernière année U20.

Belgique : 16/49 (2 pts) ; 8/24 (3 pts) ; 8/14 (lfs). DE RIDDER 15, LEDEGEN 8, MENNES 11, PINTELON 6, POUEDET 6, Di Maria 8, Grymonprez 7, Verstraete 3, Bilolo -, De Wilde -, Missia-Dio -, Swolfs-.