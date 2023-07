BNXT League : Mons recrute "un des meilleurs prospects finlandais"

La cinquième recrue estivale du club montois a débuté sa carrière en Finlande, où il a évolué au NMKY Helsinki et aux Seagulls d’Helsinki. Il a notamment attiré les regards lors de la saison 2019-2020, au NMKY Helsinki, avec des moyennes de 13,9 points, 6,3 rebonds et 1,2 passe décisive. Max a ensuite rejoint le BC Nokia pour la saison 2021-2022, avant de s’engager avec le BG Gottingen en première division allemande la saison dernière. En 2022, il a également représenté la sélection U20 de Finlande lors des championnats d’Europe (Division B).