BNXT League : Alex Libert signe au Brussels pour trois saisons

"Je suis ravi de signer au Brussels Basketball et d'entamer une nouvelle étape dans ma carrière. J'ai passé des années extraordinaires avec le Spirou, c'est maintenant l'heure pour moi de relever un autre challenge", a expliqué Alex Libert dans le communiqué du club. Emballé par le projet du coach Serge Crevecoeur, l'arrière veut participer à la reconstruction. "Il y aura beaucoup de travail, de chemin à parcourir et je me sens prêt à aider du mieux possible l'équipe et le club."

Auparavant, Alex Libert avait évolué à Mons-Hainaut de 2007 à 2013, puis à Verviers-Pepinster de 2013 à 2015. Alex Libert est la 9e recrue estivale du club bruxellois, qui s'apprête à disputer sa 10e saison dans l'élite du basketball belge. Le Brussels est encore à la recherche d'un poste 3 pour compléter son effectif.