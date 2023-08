Jaylen Brown explose les compteurs en NBA : “Représenter des causes, cela donne à ma vie plus de sens”

À ce petit jeu-là, Lionel Messi, qui est assuré de toucher minimum 60 millions par saison sur deux ans, serait également dans le peloton de tête après avoir signé à l’Inter Miami à la mi-juillet. Mais au pays de l’Oncle Sam, la NBA est encore préférée à notre bon vieux soccer. Petit tour d’horizon, donc, des joueurs qui auront réussi cet été à faire aligner plusieurs millions de billets verts, en établissant un classement (arbitraire, on le confesse) considérant que l’énorme somme signée serait répartie équitablement sur les années de contrat. Pas encore de trace de Toumani Camara dans ce top 10, qui touchera un peu plus d’un million pour sa première année avec les Suns ou de vraie superstar de la Ligue. C’est dire la puissance financière des franchises capables d’offrir des contrats de fous !

1. Jaylen Brown (Boston) > 303,7 M$ sur cinq ans (60,74)

Jaylen Brown a signé le plus gros contrat signé de cet été… et même dans l’histoire de la NBA. Pour négocier de tels montants, plusieurs semaines se sont révélées nécessaires mais l’ailier de 26 ans restera bien chez les Celtics, qui misent gros sur celui qui affiche une moyenne de 26,6 pts, 6,9 rebonds et 3,5 rebonds par match. Jaylen Brown, à qui on pourrait reprocher de ne pas avoir de main gauche, a signé une prolongation “supermax” qui entrera en vigueur en 2024-25 et lui permettra en cinq ans de toucher 303,7 millions de dollars. Excusez du peu.

La franchise historique espère bien retrouver un titre qui lui échappe depuis 2008. Avec le All-Star à la baguette mais aussi Jayson Tatum. “Je suis ravi de représenter cette ville, cette organisation. J’ai hâte de jouer, a déclaré l’ailier qui veut profiter de son méga contrat pour s’attaquer à la pauvreté dans la ville mais aussi stimuler l’économie globale, grâce à des partenariats. Pour moi, pouvoir représenter des causes et des choses qui me tiennent à coeur, être une voix pour les sans-voix, cela donne à ma vie beaucoup plus de sens.”

Certains prédisent que Jaylen Brown sera dépassé dès 2026 par Shai Gilgeous-Alexander. Le jeune meneur d’Oklahoma pourrait devenir le premier joueur à signer un contrat à… 400 millions !

2. Anthony Edwards (Minnesota), Tyrese Haliburton (Indiana) et LaMelo Ball (Charlotte) > 260 M$ sur cinq ans (52)

Que ce soit Anthony Edwards, Tyrese Haliburton ou LaMelo Ball, ils ont tous prolongé leur bail dans leur franchise contre le maximum autorisé : 260 millions en cinq ans. Edwards (Minnesota), Haliburton (Indiana) et LaMelo Ball (Charlotte) ont peur eux la jeunesse et le fait de représenter chacun le présent et le futur de leur franchise. “Nous grandissons ensemble et allons tous dans la bonne direction, s’est exprimé LaMelo Ball, qui assure être en bonne forme physique. Je suis motivé à l’idée de faire ce que j’aime.”

Anthony Edwards, Tyrese Haliburton et LaMelo Ball ont signé un beau contrat. ©AP

5. Domantas Sabonis (Sacramento) > 217 M$ sur cinq ans (43,4)

Domantas Sabonis n’était pas en fin de contrat mais il a prolongé son bail de fort jolie manière avec 217 millions sur cinq ans. Leader des Kings (19 pts, 12,3 rebonds, 6,55 assists par match) où il est arrivé en février 2022, le pivot lituanien les a ramenés en playoffs et espère poursuivre sur cette voie.

Domantas Sabonis se sent bien en Californie où il a prolongé. ©BELGA

6. Fred VanVleet (Houston) > 130 M$ sur trois ans (43,3)

Le meneur de 29 ans a quitté Toronto pour le Texas où les Rockets en avaient fait leur priorité. Ils ont donc sorti leur chéquier : 130 millions pour 3 ans. Fred VanVleet (14,6 pts ; 5,3 assists et 3,3 rebonds) devra apporter son expérience et son leadership à ses jeunes équipiers.

7. Kyrie Irving (Dallas) > 126 M$ sur trois ans (42)

Oubliée la polémique après avoir relayé un film à teneur antisémite, quand il était à Brooklyn. Transféré chez les Mavericks au début 2023, Kyrie Irving (26,9 pts ; 5 rebonds et 6 assists dans le Texas) a finalement été convaincu de prolonger son séjour grâce au contrat de 126 millions en trois ans. Il reste donc aux côtés de Luka Doncic. En espérant que leur association, qui a brillé par intermittence, permettra cette fois aux Mavs de disputer les playoffs.

Irving et Doncic doivent faire mieux que ce qu'ils ont montré. ©GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

8. Desmond Bane (Memphis) > 207 M$ sur cinq ans (41,4)

L’arrière reste dans la franchise qui l’a drafté en 2020. Desmond Bane (16,6 pts ; 4,2 rebonds et 2,65 assists) y a prolongé son séjour de cinq ans avec un contrat maximum de 207 millions. “Je vais jouer pour le plaisir en essayant d’apporter un titre à Memphis ; je suis super reconnaissant d’être arrivé jusqu’ici, mais je sais qu’il nous reste encore beaucoup de chemin”, assurait-il lors de la signature du contrat.

9. Khris Middleton (Milwaukee) > 102 M$ sur trois 3 ans (34)

Rien à voir avec Kate mais Khris Middleton a bien signé un contrat royal sur trois ans de 102 millions, dans sa franchise de Milwaukee. Cela permettra à l’ailier (18, 65 pts ; 5,55 rebonds et 4,4 assists) de continuer à servir Giannis Antetokounmpo jusqu’en 2026.

Middleton va continuer de veiller sur Giannis Antetokounmpo.

10. Jerami Grant (Portland) > 160 M$ sur cinq ans (32)

Il s’est fait désirer mais ça en valait la peine. Jerami Grant a prolongé à Portland, où il est arrivé en juin 2022. L’ailier fort (20,5 pts ; 4,5 rebonds et 2,4 assists) touchera le pactole : 160 millions en cinq ans. Les Blazers profiteront-ils de son association avec Damian Lillard ?