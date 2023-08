Ce que les Belgian Cats ont fait gagner à leur sponsor, la banque coopérative Crelan

“On cherche à soutenir des athlètes qui ont une bonne mentalité et qui sont en adéquation avec nos valeurs telles que l’intégrité, l’indépendance, l’aspect familial, la proximité”, explique le directeur commercial Joris Cnockaert.

Ce sont ces mêmes valeurs qu’incarnent les frères Borlée également sponsorisés par Crelan depuis 2011. “Ce sont des athlètes appréciés pour leur disponibilité. Ils viennent aux fêtes du personnel. Pour nous, le sponsoring poursuit plusieurs objectifs. Il vise à faire connaître notre nom, à renforcer notre image et nos valeurs. On ne cherche pas des stars qui montent dans un taxi à peine le match terminé. On apprécie les sportifs qui parlent aux gens”, poursuit-il.

Montants raisonnables

Le sponsoring du basket a été signé en 2019 (et court jusqu’en 2025) par Crelan dans la foulée des bonnes performances des joueuses belges (avec une médaille de bronze au championnat d’Europe en 2017 et une quatrième place au championnat du monde en 2018). Pour des raisons de montants, impossible d’avoir un accord d’exclusivité si ce n’est au niveau du secteur bancaire. Pas une autre banque ne soutient le basket belge. Ce que débourse l’institution est top secret. Joris Cnockaert précise juste que cela reste “raisonnable” et que le budget alloué au sport représente 25 % du budget marketing global de la banque. On parle plus en centaines de milliers d’euros qu’en dizaines de millions d’euros. Rien à voir avec les sommes astronomiques du football.

La finale, qui s’est jouée fin juin, a été regardée par 960 000 téléspectateurs rien que sur la VRT. A la RTBF, il eut aussi une belle audience. A chaque coup de projecteur sur le dos d’une joueuse belge, des centaines de milliers de personnes voyaient le nom de Crelan. Un beau coup pour la banque “qui a eu beaucoup de réactions de la clientèle et des agents bancaires. De quoi donner le sentiment que c’est Crelan qui a gagné”, poursuit Joris Cnockaert. Pour fêter cette victoire, des cakes ont été distribués au personnel avec le logo des Belgian Cats.

Salaires des joueuses

L’argent versé par les sponsors comme Crelan à la fédération de basket va notamment servir à soutenir les jeunes mais aussi à payer les joueuses. “On reçoit un salaire pendant les deux mois que durent la préparation du championnat et les matches. On a aussi droit à des primes en fonction des résultats. Elles sont toutes petites et beaucoup moins élevées que dans les autres pays. On le savait dès le départ”, souligne Antonia Delaere sans aucune acrimonie.

Presque toutes les joueuses de l’équipe nationale déploient leur talent en dehors de la Belgique, les clubs belges n’étant pas assez bien classés. Antonia, aujourd’hui âgée de 28 ans, était à Venise en 2022 avant de rejoindre Salamanque en 2023. “Le championnat est très professionnel en Espagne”. Ce qui veut dire que son salaire actuel est “d’un bon niveau” , auquel s’ajoutent un logement et une voiture mis à disposition. Mais la joueuse anversoise ne donnera aucun chiffre sur sa rémunération. On est évidemment très au-dessous des niveaux atteints aux États-Unis, le pays roi du basket où les femmes se battent plus qu’en Europe, pour davantage d’égalité salariale. Antonia, qui a fait des études de psychologie, sait qu’elle devra travailler quand elle arrêtera sa carrière de sportive professionnelle, sans doute vers 35 ans.

À côté de tels montants, les petits cadeaux qu’offre Crelan aux joueuses- comme un baffle ou un appareil photo- ont l’air bien dérisoires. Mais ce petit geste reste apprécié par les Belgian Cats.

Une fois encore, le sponsoring de Crelan, qui vise aussi le cyclocross, un sport très populaire en Flandre, est à l’image d’une banque qui joue la carte de la proximité et de la simplicité. Ce qui lui permet aussi d’échapper à des mauvaises expériences comme un sportif pris en flagrant de dopage ou de geste de mauvaise humeur. “Si on avait des soupçons par exemple de dopage d’un de nos athlètes, on s’opposerait à un quelconque sponsoring” , assure Joris Cnockaert. Qui insiste aussi sur la “continuité” dans les choix. Des choix sans aucun doute concluants, même s’ils n’ont pas forcément apporté des centaines des clients en plus. Mais ce n’était pas l’objectif poursuivi.

Des matches de qualification à Anvers ?

Même si elles ont gagné le Championnat d’Europe, les Belgian Cats ne sont pas d’office qualifiées pour les Jeux Olympiques en 2024. Et même si elles décrochent leur ticket pour Paris, difficile d’anticiper où et quand elles joueront. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que les places sont chères. Même les proches des joueuses en recevront peu. Comme pour le Championnat d’Europe, c’est la fédération de basket FIBA qui est aux commandes pour la distribution des places pour les invités. Évidemment Crelan n’en a pas reçues.

“Si on a le choix, on préfère de toute façon un événement où on peut distribuer 300 places plutôt qu’un championnat mondial où on aura droit à 3 invités” explique le directeur commercial Joris Cnockaert.