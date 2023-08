Qualifications Euro 2025 de basket: l'Espagne, la Lettonie et la Slovaquie adversaires de la Belgique en qualifications

Les Belgian Lions devront affronter l'Espagne, championne d'Europe en titre, lors des qualifications pour le championnat d'Europe 2025 de basket-ball. Les Belges ont été tirés mardi à Munich dans le groupe C, avec également la Lettonie et la Slovaquie en plus des Espagnols.