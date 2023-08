Pour les Belgian Lions, la route vers les JO ressemble à une mission impossible

L’échéance la plus proche concerne les Belgian Lions qui embarquent ce vendredi en direction d’Istanbul afin de disputer un des deux tournois européens de qualification pré-olympique. La première étape seulement d’un parcours qualificatif qui ne laissera presque aucun droit à l’erreur à l’équipe nationale masculine.

À lire aussi

Pour ce tournoi dans la capitale turque, les Lions ont été versés dans un groupe avec la Croatie, les Pays-Bas et la Suède. S’ils parviennent à se hisser parmi les deux premiers, les Belges affronteront alors une équipe de l’autre poule (Turquie, Ukraine, Bulgarie, Islande) en demi-finale. Seul le vainqueur final décrochera son billet pour accéder à un des quatre derniers tournois de qualification olympique en juin 2024, qu’il faudra également remporter pour rejoindre Paris l’été prochain.

Un long et difficile chemin, s’apparentant à une mission quasi impossible pour les Belgian Lions (30es au classement mondial), qui devront accumuler beaucoup d’exploits pour faire partie des 12 nations qualifiées pour les JO. Dans son histoire, l’équipe masculine a participé à trois reprises aux Jeux (en 1936, 1948 et 1952).

Les Belgian Cats ont de grandes chances d’être à Paris

Malgré leur nouveau statut de championnes d’Europe en titre, les Belgian Cats devront passer par un tournoi de qualification olympique au mois de février 2024. Les chances de les voir participer à une deuxième olympiade consécutive sont néanmoins très élevées. Les quatre tournois de qualification, dont le tirage au sort n’a pas encore eu lieu, regrouperont chacun quatre équipes qui s’affronteront toutes. Dans chaque groupe, les trois équipes les mieux classées seront qualifiées pour les Jeux.

Pour augmenter ses chances, la Fédération belge a remis une candidature pour organiser l’un de ces tournois à Anvers, comme ce fut le cas à Ostende en 2020. Éliminées par le Japon en quarts de finale à Tokyo, les Cats auront l’ambition de faire mieux à Paris.

Les Lions 3x3 via un TQO en juin 2024

Pour la deuxième fois de l’histoire, le basket 3x3 sera présent aux Jeux olympiques. Comme en 2020, les Lions 3x3 passeront par un tournoi de qualification olympique au mois de juin prochain pour tenter de participer à une deuxième olympiade. Sauf si leur classement mondial (7e) évolue d’ici là via l’Euro 2023 qui se tiendra en septembre en Israël.

Quant à notre équipe féminine, elle figure trop loin au ranking mondial pour prendre part aux qualifications olympiques.

Hockey : l’Euro comme objectif principal

C’est ce vendredi 18 août que les choses sérieuses vont débuter pour nos deux équipes nationales de hockey. Les Red Lions et les Red Panthers entameront l’Euro, à Mönchengladbach (Allemagne), un tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de 2024. Une victoire lors de cette compétition qui a lieu du 18 au 27 août enverra automatiquement l’équipe vers Paris.

Si les hommes de Michel van den Heuvel et les filles de Raoul Erhen ne parviennent pas à empocher le titre continental, il faudra aller passer par des tournois qualificatifs. Pour les messieurs, Lahore (Pakistan) et Valence (Espagne) accueilleront sept nations européennes au début du mois de janvier 2024. Huit nations européennes seront invitées à la même période du côté de Changzhou (Chine) et Valence (Espagne) chez les dames. Le top 3 de ces tournois sera envoyé aux JO et rejoindra la France déjà qualifiée en tant que pays hôte.

Volley-ball : une petite chance pour les Yellow Tigers

Pour Paris 2024, le tournoi qualificatif de septembre distribuera les tickets. En plus de la France (qualifiée d’office), 22 autres équipes (11 chez les hommes et les femmes) rejoindront Paris. Le système de qualification est identique chez les hommes et les femmes. Pour chaque ranking mondial, on répartit les 24 meilleures nations (excepté la France) dans trois poules de huit. Seules les deux meilleures nations de ces poules sont qualifiées directement. Les cinq places restantes seront attribuées en fonction du classement de juin 2024, avec une priorité donnée aux continents qui n’ont pas encore de qualifié.

Les Yellow Tigers pointent à la 13e place mais sont dans la poule de la Turquie (n°1 et vainqueur de la World Nations League) et le Brésil. Le podium (non qualificatif) de cette poule disputée au Japon (du 16 au 24/09) se jouera entre le Japon et la Belgique. Les Red Dragons (23e) joueront leur qualif en Chine (du 30/09 au 8/10) aux côtés de la Chine, de la Pologne, du Canada. C’est avec les filles que la Belgique a le plus de chances.

©vincent duterne

Football : cela s’annonce compliqué pour les Red Flames

Aux Jeux Olympiques, le football est représenté par les équipes seniores chez les dames et par les équipes espoirs chez les hommes. Pour la Belgique, seules les Red Flames sont encore qualifiables. Éliminés en phases de poules du dernier Euro U21, les Diablotins n’ont plus aucune chance.

Le processus chez les dames est nouveau pour les équipes européennes. C’est la toute nouvelle Ligue des Nations qui distribuera les deux derniers tickets européens. Les deux finalistes de la compétition rejoindront Paris (ou le 3e si la France, déjà qualifiée, est finaliste de la NL). La Belgique est dans la Ligue A et versée dans la poule A avec l’Angleterre, les Pays-Bas et l’Écosse. Pour voir Paris, les Red Flames doivent donc d’abord terminer premières de leur poule et ensuite gagner leur demi-finale (que rejoignent les quatre premières équipes des poules de Ligue A).

Pour les Flames, l’objectif en Ligue des Nations est avant tout d’éviter la relégation vers la Ligue B.