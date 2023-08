Les Belgian Lions à Istanbul pour disputer un tournoi de pré-qualification olympique: "La vraie perspective est celle de l’Euro 2025"

Le rajeunissement est en marche comme l’indique la moyenne d’âge record (un peu moins de 23 ans) affichée par le groupe sélectionné par Dario Gjergja pour rejoindre la capitale turque. Une volonté manifeste de préparer l’avenir plutôt que de miser sur des résultats à court terme au vu de la difficulté du parcours qualificatif menant aux Jeux olympiques de Paris 2024.

"La vraie perspective est celle de l'Euro 2025 dont les qualifications débuteront au mois de février prochain (NdlR : la Belgique est dans le groupe C avec l'Espagne, la Lettonie et la Slovaquie), assure Jacques Stas, manager des Belgian Lions. L'objectif est donc déjà de préparer l'équipe pour ce moment-là en misant notamment sur des joueurs des générations 1995 et 2003 qui sont celles qui ont brillé précédemment dans les championnats U20. Dans la foulée de l'Euro, il y aura une qualification pour un Mondial à viser puis pourquoi pas un jour rêver des JO. Tous ces objectifs plus lointains doivent se préparer avec les jeunes d'aujourd'hui. C'est pourquoi on a décidé de dire au revoir aux plus anciens."

Une sélection rajeunie que le nouveau staff mis en place, avec les arrivées de Kristof Michiels et Raymond Westphalen pour épauler Dario Gjergja, aura pour mission de faire mûrir. En ce sens, les victoires enregistrées en matchs amicaux la semaine passée face à l’Argentine et la République tchèque lors du tournoi de Brno augurent de bonnes choses.

"Il ne faut pas avoir peur de lancer les plus jeunes dans le grand bain. Je suis persuadé que cette jeune sélection peut très vite passer des étapes, ajoute Jacques Stas. C'est dans cet ordre d'idées que le staff a été constitué. Les coachs en place sont là parce qu'ils y croient et ont la mentalité adéquate pour faire grandir l'équipe nationale par le prisme de la jeunesse. Kristof et Raymond sont eux-mêmes de jeunes coachs qui ont déjà fait leurs preuves en D1."

Si ce nouveau processus vient d'être mis en marche, les Belgian Lions ne sont pas pour autant en Turquie pour y faire de la figuration. "Je peux vous assurer que dans la tête des joueurs l'objectif est d'aller le plus loin possible dans ce tournoi. Cette génération n'a pas peur. On a déjà pu le constater face à l'Argentine et la République tchèque. Les jeunes ont directement amené leur contribution et leur impact sur le terrain. C'est prometteur pour la suite. On n'a pas un joueur star comme c'est le cas pour les Cats avec Emma Meesseman. Mais on peut se reposer sur un collectif et une mentalité de compétiteurs. On va peut-être se planter sur un match ou l'autre mais les gars sont ici en visant une qualification. Notre poule (NdlR : avec la Croatie, les Pays-Bas et la Suède) s'annonce assez ouverte. Dans l'autre groupe, seule la Turquie fait figure de grand favori sur papier. Ce serait pas mal de pouvoir les affronter en finale."

Pour Jacques Stas, l'avenir des Belgian Lions s'annonce en tout cas brillant. "J'y crois énormément et ce nouveau projet me motive plus que jamais. Depuis l'Euro l'été dernier, on peut dire qu'on a bien avancé en termes de transition générationnelle. Le réservoir belge est assez riche. Et je n'oublie pas non plus des joueurs comme Toumani Camara et Ajay Mitchell qui pourraient aussi devenir de grosses plus-values pour les Lions s'ils continuent à se développer de la sorte aux États-Unis."

Programme

Belgique - Croatie (di. 14h15) ; Belgique - Pays-Bas (lu. 16h) ; Belgique - Suède (me. 20h).

Pour passer en demi-finale du tournoi, la Belgique devra terminer parmi les deux premiers de son groupe.