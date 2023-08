Manu Lecomte après la défaite des Belgian Lions face à la Croatie : “Un gros poing dans la figure”

Celui qui a été nommé capitaine pour cette campagne estivale en équipe nationale espère donc que ce revers servira de leçon pour la suite. “On a pris un gros poing dans la figure, doit maintenant se relever et réagir. C’est mieux d’encaisser un tel revers d’entrée face à la Turquie afin d’en tirer les leçons pour les matchs les plus importants face aux Pays-Bas et la Suède. Le faible pourcentage de réussite offensive ne m’inquiète pas spécialement, ça arrive. C’est plutôt l’attitude qui pose problème. On ne doit pas se laisser faire sur le terrain et montrer plus d’agressivité. Comme ce fut le cas en préparation.”

