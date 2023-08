Pour Dario Gjergja, ce tournoi de pré-qualification olympique sera “un bon test” pour la jeune génération des Belgian Lions

”La Croatie possède une équipe bien équilibrée avec des joueurs ayant de l’expérience en NBA et en Euroligue, c’est le favori du groupe”, selon Dario Gjergja, sélectionneur belge pour qui il s’agira d’un match particulier vu ses origines croates. Les autres équipes du groupes sont la Suède et les Pays-Bas. “La Suède a une équipe qui mélange expérience et jeunes talents. Quant aux Pays-Bas, ils sont dans une situation quelaue peu similaire à la nôtre avec un effectif jeune qui vient engranger de l’expérience. C’est très bien pour nous d’avoir ces trois matches, peut-être quatre ou cinq j’espère. C’est une bonne expérience et un bon test en vue des prochaines fenêtres internationales, c’est important pour nous. L’objectif est d’aller en finale et d’essayer de se qualifier, même si ce n’est pas réaliste de dire ça.”

Les Belges doivent terminer à l’une des deux premières places de leur groupe pour aller en demi-finales contre un qualifié de l’autre poule (Turquie, Ukraine, Bulgarie et Islande). Seul le vainqueur final rejoindra le dernier tour de qualification olympique l’été prochain.

Où suivre les matchs des Belgian Lions gratuitement ?

Il est possible de suivre gratuitement les matchs des Belgian Lions lors de ce tournoi à Istanbul. Et cela via la plateforme 'Courtside'. Il suffit de vous créer un compte et vous aurez ensuite accès aux matchs en direct.