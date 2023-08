Une remontada et une défaite sur le fil pour les Belgian Lions contre les Pays-Bas : ce qu'il faut retenir du match

Un peu plus de 24 heures après la gifle reçue face à la Croatie dimanche, on attendait de voir quelle serait la réaction des Belgian Lions dans le duel des plats pays face aux Pays-Bas. Alors que le deux équipes faisait plus ou moins jeu égal dans le premier quart-temps, les Belges sont lourdement retombés dans leurs travers au cours du deuxième quart. On craignait même le pire lorsque les troupes dirigées par Dario Gjergja ont rejoint les vestiaires à la mi-temps avec un gros déficit (28-45).