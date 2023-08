Loïc Schwartz après la défaite des Belgian Lions sur le fil face aux Pays-Bas : "On ne méritait pas la victoire"

"Les premiers mots du coach avant ce match étaient de ne pas reproduire les erreurs commises face à la Croatie la veille. Et de répondre à l’intensité physique de l’adversaire en se montrant agressif dès le début. Hors ce ne fut pas le cas en première mi-temps. Les Néerlandais avait beaucoup plus faim que nous, a réagi Loïc Schwartz. On a accumulé plusieurs pertes de balle offrant des paniers faciles à l'adversaire. Nous avons alors parfois voulu trop forcer les choses en attaque."

L'arrière trentenaire n'a pourtant pas été en reste avec un gros boulot défensif et une belle contribution offensive (19 points). "Après le mauvais match contre la Croatie, j'avais à coeur de montrer autre chose. L'équipe a pu répondre en deuxième mi-temps, mais on a usé beaucoup d’énergie pour revenir au score en resserrant la défense. Ce n'est pas passé loin mais on ne méritait pas la victoire. Un match, c'est 40 minutes et nous avons réagi trop tard."

guillement On devra montrer les crocs dès le début face à la Suède pour ne pas terminer le tournoi sans victoire."

Pour le dernier match de groupe face à la Suède (mercredi à 19h), Loïc Schwartz espère voir les Lions concernés d'un bout à l'autre. "On devra montrer le crocs dès le coup d'envoi et afficher une attitude positive pour ne pas terminer ce tournoi sans victoire." La deuxième mi-temps contre les Pays-Bas pourrait servir de déclic en ce sens. "Toute l'équipe va devoir répondre présente. Des jeunes joueurs comme Milan Samardzic et Thijs De Ridder ont montré l'exemple face aux Néerlandais en se montrant agressifs. C'est à l'ensemble de l'équipe de réagir."