Ismaël Bako fait maintenant partie des plus expérimentés chez les Belgian Lions : “Je dois montrer que je peux me comporter en leader”

Avant un match décisif ce mercredi face à la Suède, que les Lions devront vaincre d’au moins trois points pour espérer rejoindre les demi-finales du tournoi, nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec le Louvaniste qui est sur le point de s’engager en Russie pour la prochaine saison en club.

Ismaël Bako, comment abordez-vous ce match décisif face à la Suède ?

”Avec l’envie de prester à notre vrai niveau afin d’aller plus loin dans le tournoi. Après nos deux victoires en préparation (NdlR : contre l’Argentine et la République tchèque), on pensait peut-être inconsciemment que tout allait se passer plus facilement. Mais les défaites contre la Croatie et les Pays-Bas nous ont remis les pieds sur terre. Heureusement, en deuxième mi-temps face aux Néerlandais, on a retrouvé notre identité de jeu et le cœur des Belgian Lions. Cela doit nous servir de référence.”

Dans cette sélection rajeunie, votre rôle est devenu encore plus important.

”Oui. Par mon expérience et mon statut de co-capitaine dans l’équipe. Je suis aussi là pour guider les plus jeunes et répondre à leurs questions. Je dois encore m’y habituer car c’est un peu nouveau. En club et lors des années précédentes en équipe nationale, c’était l’inverse. C’est un beau challenge pour moi et je dois montrer que je peux me comporter en leader pour le groupe.”

Quel est votre sentiment par rapport à l’évolution de cette jeune équipe ?

”Il y a forcément une phase d’adaptation nécessaire. Mais si on peut travailler sur le long terme avec cette base, on sera capable de réaliser des belles choses à l’avenir. Je suis rassuré et confiant par ce que j’ai pu voir de la part des plus jeunes. Les performances réalisées par l’équipe U20 à l’Euro (NdlR : 4e place) attestent du potentiel existant. Prenons l’exemple de Thijs De Ridder, ce qu’il parvient déjà à réaliser en équipe A, à seulement 20 ans, est impressionnant. Il se montre très agressif et garde une très bonne attitude. S’il poursuit de la sorte, il est promis à une très belle carrière.”

Quels objectifs peuvent atteindre les Lions dans le futur ?

”Si la jeune génération poursuit efficacement son évolution en club et accumule de l’expérience, je suis assez optimiste. L’Euro 2025 sera le premier objectif important. Même avec une équipe plus jeune que par le passé, mais qui n’aura rien à perdre, on pourra être compétitifs. Je pense même qu’on peut viser une place aux championnats du monde 2027. Les Jeux olympiques 2028 ? Cela reste difficile mais c’est évidemment un rêve pour tout sportif. Cela dépendra de l’évolution des jeunes avec les années.”

guillement Au début, j'avais du mal à réceptionner les passes de Teodosic."

Sur un plan personnel, quel bilan tireez-vous de votre saison en club à Bologne ?

”Je suis assez satisfait car j’ai encore grandi en tant que joueur en côtoyant plusieurs grands noms du basket européen. Au début, ça fait toujours bizarre de se retrouver aux côtés de joueurs de légende, que tu avais l’habitude de voir à la télé avant. Mais une fois que tu es sur le terrain avec eux, ce petit stress disparaît. C’est l’équipe la plus prestigieuse et talentueuse dans laquelle j’ai joué depuis le début de ma carrière. Et cela vaut aussi pour le coaching staff. Je suis fier d’avoir pu faire partie d’une telle équipe.”

Sur quels aspects de votre jeu un grand coach comme Sergio Scariolo t’a permis d’évoluer principalement ?

”J’ai beaucoup appris d’un point de vue tactique et au niveau de ma lecture de jeu offensive et défensive. Scariolo est un coach qui s’appuie énormément sur la vidéo pour corriger ses joueurs. Même les entraînements sont filmés et analysés ensuite. Pas question donc de lever le pied ou de relâcher sa concentration sous peine d’être convoqué le lendemain matin avant l’entraînement pour être corrigé. Je veillais à m’exécuter le mieux possible sur le terrain pour pouvoir dormir un peu plus longtemps (rires). En général, je n’aime pas me revoir en vidéo, mais je dois avouer que cela m’a fait progresser.”

Vous avez aussi pu côtoyer Milos Teodosic, l’un des meilleurs meneurs et passeurs de l’histoire en Europe.

”Au début de saison, j’avais parfois difficile à réceptionner ses passes car il faut être prêt à chaque instant. Il est capable de délivrer un assist à n’importe quel moment et dans n’importe quelle position. Mais avec le temps je me suis adapté. C’est une grande fierté d’avoir pu jouer à ses côtés. Il a beaucoup râlé sur moi mais c’était un signe que je comptais pour lui (rires). S’il m’avait ignoré, cela aurait été plus inquiétant. D’autant que la connexion entre un meneur et son pivot est importante en basket. Mais on se parlait avec respect et on entretient une bonne relation.”

guillement Tony Parker m'a déjà invité chez lui à la maison."

Vous êtes proche d’un transfert en Russie, à Kazan, un choix plutôt étonnant.

”Ce n’est pas encore réglé à 100 %. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte au moment de choisir un club convenant à son évolution de carrière : le style de jeu, le coach et ses attentes… Sur le plan moral, c’est évidemment inconfortable vu la situation en Russie. Ce fut le choix le plus compliqué à faire dans ma carrière. J’en ai beaucoup discuté avec mes proches et des joueurs passés par la Russie. Il y avait des avis négatifs et d’autres plus ouverts. Ce n’était clairement pas facile. Le froid en hiver ? J’ai entendu qu’il pouvait faire jusqu’à -30 degrés. Mais chaque endroit a ses avantages et désavantages.”

Vous avez eu Tony Parker comme président lors de vos deux saisons à l’Asvel. Qu’est-ce que ça vous a fait de le voir rejoindre le Hall of Fame NBA il y a quelques jours ?

”J’étais évidemment très heureux et en même temps fier de connaître un membre du Hall of Fame NBA. C’est lui qui m’a permis de faire mes débuts en Euroligue. Quand j’étais à Lyon, il m’a invité chez lui à la maison et m’a présenté à sa famille. Un moment que je n’oublierai jamais. Il connaît aussi mes parents. Quand on se croise, on se serre la main et on discute à chaque fois pour prendre des nouvelles. Mais je ne lui ai pas envoyé de message pour le féliciter car il doit déjà en recevoir des centaines.”