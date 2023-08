Quel bilan pour les 12 Belgian Lions au retour d’Istanbul ?

À six mois de la prochaine échéance pour Lions, qui débuteront leur parcours qualificatif pour l’Euro 2025 en février 2024 (le 22 en Slovaquie et le 25 face à l’Espagne), voici nos premières conclusions, poste par poste, au retour de la Turquie.

Meneurs : Samardzic est monté en puissance

Titulaire au poste de meneur depuis que Sam Van Rossom a pris sa retraite internationale en juin 2022, Manu Lecomte fait évidemment figure d’incontournable pour la suite. Nommé capitaine de l’équipe lors de cette campagne estivale, le Bruxellois de 28 ans est l’un des principaux leaders de l’équipe nationale. Son absence contre la Suède à cause d’une blessure à la jambe a pesé. Sans cela, les Lions seraient peut-être toujours à Istanbul.

Son remplaçant, Milan Samardzic, en a profité pour se montrer positivement. Le meneur du Spirou Charleroi (24 ans) est monté en puissance durant le tournoi, affichant une belle agressivité défensive tout en terminant la compétition avec 9 points de moyenne. Il fait partie des joueurs qui ont sans doute marqué des points aux yeux de Dario Gjergja. Il y a de bonnes chances qu’on le retrouve avec les Lions en février s’il continue de bien se comporter en club.

Milan Samardzic face aux Pays-Bas. ©Fiba

Arrières : Schwartz, une doublure idéale pour Obasohan

En l’absence de Retin Obasohan, l’habituel leader des Lions qui a préféré faire l’impasse cet été après une longue saison en France avec l’Asvel, c’est Loïc Schwartz et Elias Lasisi qui se sont partagé le poste d’arrières. Le premier cité a été plus en vue. Aussi bien défensivement qu’offensivement (13 points de moyenne), Schwartz a joué le rôle de patron dans l’équipe du haut de ses 30 ans. Il semble être la doublure idéale pour Obasohan dans les prochains mois.

Quinten Smout a lui eu droit à ses premières minutes avec les Lions. Le shooteur anversois, transféré au Spirou Charleroi, a livré une prestation correcte face à la Suède mais il n’est pas encore une solution à court terme.

Loïc Schwartz a joué en patron. ©Fiba

Ailiers : retour en demi-teinte de Vanwijn

Après avoir mis sa carrière internationale entre parenthèses durant presque un an au terme de l’Euro 2022, Hans Vanwijn a effectué son retour sous le maillot des Lions. Trop effacé lors des deux premiers matchs, celui qui évoluera à Gravelines cette saison a bien réagi contre la Suède (11 points) en montrant beaucoup plus d’envie. Lorsqu’il se montre pleinement investi sur le terrain, mais ça ne semble pas toujours être le cas, le Limbourgeois de 28 ans garde un profil intéressant (2,07m) à l’aile. Tout en pouvant être décalé au poste 4 si nécessaire.

En plus de lui à cette position, on retrouvait deux joueurs de 20 ans dans l’effectif. Siebe Ledegen, l’ailier d’Alost, a confirmé un potentiel très intéressant dans la foulée de ses bonnes prestations au championnat d’Europe U20 le mois passé. Sur de courts passages, il est déjà capable de se montrer utile avec une belle présence au rebond et un jump-shoot efficace en attaquant l’anneau. Quant à Joppe Mennes, son faible de temps de jeu ne permet pas véritablement de se prononcer mais il faut aussi partie des jeunes à surveiller pour la suite. D’autant qu’il pourra se développer sous les ordres de Gjergja à Ostende cette saison.

Après un an d'absence, Hans Vanwijn a fait son retour avec les Lions. ©Fiba

Ailiers-forts : De Ridder en leader

Après avoir marqué les esprits à l’Euro U20 duquel il a été élu dans le cinq majeur du tournoi, Thijs De Ridder a également épaté avec les Belgian Lions. Son engagement physique et sa dureté donnent l’impression qu’il évolue avec cette équipe depuis longtemps. Transféré à Bilbao cet été, l’Anversois a joué tel un leader en étant le meilleur scoreur et rebondeur de l’équipe durant le tournoi (13,3 points et 9 rebonds de moyenne).

Son impact a complètement fait oublier la présence Tim Lambrecht, bien trop timoré sur le plan physique et pas assez rentable. Avec le probable retour d’un joueur comme Pierre-Antoine Gillet lors de la prochaine fenêtre internationale, il ne devrait plus faire partie du groupe.

Thijs De Ridder a confirmé son énorme potentiel. ©Fiba

Pivots : Bako sans grosse concurrence

Sous les anneaux, l’envergure et le vécu d’un joueur comme Ismaël Bako (28 ans et 2,08m) restent indispensables pour l’équipe nationale. Même si le Louvaniste n’a pas joué un super tournoi, la concurrence à son poste n’est pas grande. Matthias Palinckx a fait ses débuts avec les Lions à 26 ans mais l’intérieur de Malines n’a pas réellement convaincu à ce niveau.

Ismaël Bako a dépassé la barre des 50 sélections chez les Lions. ©Fiba