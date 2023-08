Coupe du monde de basket: Doncic en superstar, Edwards et Gilgeous-Alexander en néophytes

Luka Doncic (Slovénie)

Lorsqu’on évoque les stars présentes à ce Mondial sur le continent asiatique, son nom ressort comme une évidence. À 24 ans, Luka Doncic fait partie des joueurs les plus attendus. Quadruple All Star NBA, l’ailier slovène de Dallas est devenu un véritable phénomène qui déplace les foules partout où il passe. Après avoir mené la Slovénie au titre de champion d’Europe en 2017, "Luka Magic" rêve maintenant d’offrir un titre mondial à son pays.

Il a déjà montré en préparation qu’il était déterminé. Après avoir planté un gros triple-double (34 points, 14 passes, 13 rebonds) face au Monténégro, il a enchaîné les grosses perfs, concluant la série des matchs amicaux avec 23 points, 7 rebonds et 7 assists en 28 minutes face au Japon. Malgré une blessure à la cuisse en préparation, maintenant soignée, Doncic semble au sommet de sa forme et plus affûté que jamais après avoir perdu quelques kilos. Il sera l’un des grands animateurs du tournoi dont il sera candidat au titre de meilleur marqueur.

Anthony Edwards (USA)

Désormais leader de la franchise des Minnesota Timberwolves, où il vient de signer une extension de contrat qui lui rapportera entre 205 et 260 millions de dollars sur cinq ans, Anthony Edwards a aussi endossé un rôle de patron au sein de la Team USA cet été. À 22 ans, l’explosif ailier américain va prendre part à son premier grand tournoi international.

All Star NBA en 2023, Edwards est une nouvelle star en pleine explosion prête à assumer son nouveau statut. "Nous le voyons à l'entraînement tous les jours. Il croit sincèrement qu'il est le meilleur joueur dans le gymnase chaque soir, a décrit Steve Kerr, le coach de Team USA, durant la préparation. C'est un joueur jeune et dynamique. Je pense qu'il fait un grand pas en avant."

Shai Gilgeous-Alexander (Canada)

Auteur d’une saison à plus de 31 points de moyenne en NBA, Shai Gilgeous-Alexander est entré dans une nouvelle dimension. Du coup, l’arrière d’Oklahoma City, All Star NBA pour la première fois cette année, est aussi devenu le chef de file d’une sélection canadienne qui a fière allure. Capable d’attaquer l’anneau ou de tirer à distance avec beaucoup d’efficacité, le joueur de 25 ans a tout pour être l’une des principales attractions du Mondial.

Et surtout, il ne manque pas d'ambition. "Jouer pour le pays, pour la nation et tous les fans, porter 'Canada'sur le maillot, c'est un honneur, a-t-il déclaré. Nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. Notre groupe est suffisamment talentueux pour gagner la Coupe du monde."

Lauri Markkanen (Finlande)

Son nom n’est peut-être pas aussi connu que les joueurs présentés précédemment, mais Lauri Markkannen fait partie des joueurs attendus lors de cette Coupe du monde. L’intérieur finlandais sort d’une très belle saison NBA avec Utah où il a été élu joueur qui a le plus progressé et était présent au dernier All Star Game. À l’Euro l’été dernier, il s’était déjà mis en évidence avec la Finlande qu’il avait emmenée jusqu’en quart de finale. En huitièmes, il avait passé la bagatelle de… 43 points à la défense croate ! Tout le pays compte à nouveau sur les exploits de sa star…

Rudy Gobert (France)

Rudy Gobert est désormais un habitué des grands rendez-vous internationaux avec l’équipe de France. Depuis ses débuts chez les Bleus en 2014, le pivot NBA s’est installé comme la tour de contrôle principale de la sélection du haut de ses 216 centimètres. Après le bronze en 2014 et 2019 à la Coupe du monde, et l’argent aux JO de Tokyo en 2021 tout comme à l’Euro 2022, Rudy Gobert espère cette fois enfiler une médaille d’or autour de son cou. Élu trois fois défenseur de l’année en NBA, le Français occupera encore un rôle important par son volume défensif sous les anneaux, tout comme au rebond.