Coupe du monde de basket : Les États-Unis et l’Espagne qualifiés pour le deuxième tour

Ces deux victoires permettent donc aux États-Unis d’assurer leur place au tour suivant. Dans l’autre rencontre du groupe C, la Nouvelle-Zélande a battu la Jordanie (95-87) et garde ainsi toutes ses chances de se qualifier pour le deuxième tour lors de la troisième et dernière journée qui les opposera à la Grèce alors que les États-Unis joueront la Jordanie.

Luka Doncic dépasse encore la barre des 30 points

Parmi les autres rencontres de la journée, la Slovénie a largement battu la Géorgie (88-67) avec une nouvelle performance XXL de Luka Doncic en 34 points, 10 rebonds et 6 passes décisives pour prendre la tête du groupe F.

Enfin, l’Espagne, tenante du titre, a déroulé face au Brésil (96-78) dans le groupe G et a assuré sa place au deuxième tour. Les Espagnols ont pu compter sur quatre joueurs à plus de dix points dont 15 de la part de Santiago Aldama pour signer cette large victoire.