Absents du Mondial, les Belgian Lions restent dans l’ombre des Cats

De quoi renforcer le contraste actuel par rapport au succès de leurs homologues féminines. Récentes championnes d’Europe, les Belgian Cats ont, elles, pris part aux deux dernières Coupes du monde (4es en 2018 et 5es en 2022) et devraient logiquement valider leur ticket pour une deuxième olympiade consécutive lors du TQO en février. Cette réussite à l’échelle mondiale attire forcément les regards et les projecteurs, laissant les Lions plus dans l’ombre. Il existe plusieurs pistes d’explication à cette différence de statut.

Une concurrence plus dense chez les messieurs

Sans manquer de respect au basket féminin, et à la superbe 7e place mondiale des Belgian Cats, il semble bien plus difficile actuellement de se frayer un chemin vers les sommets mondiaux côté masculin. La densité de la concurrence y reste plus accrue et exacerbée. Le top 30 mondial, dont la Belgique ferme la marche, apparaît plus homogène. Là où de grosses différences de niveau existent entre le top 10 mondial et le reste de la concurrence côté féminin.

Une nation comme la Lettonie (29e) vient de sortir la France du Mondial. Des équipes comme l’Argentine (4e), la Turquie (16e) et la Croatie (25e), réputées en basket, n’ont même pas réussi à se qualifier. Seules 12 places sont réservées au continent européen à la Coupe du monde, rendant ainsi la tâche complexe pour la Belgique (17e en Europe). Intrinsèquement, les Belgian Lions sont plus forts que certaines nations présentes au Mondial mais les quotas par continent jouent en leur défaveur.

Pas d’Emma Meesseman version masculine

Pour s’installer au sein du gratin mondial ces dernières années, les Belgian Cats ont pu compter sur une joueuse hors-norme comme Emma Meesseman. À 30 ans, la Yproise au palmarès XXL (5 titres en Euroligue et championne en WNBA) figure parmi les meilleures au monde. Ses trophées de meilleure joueuse de l’Euroligue et de l’Euro la saison passée l’ont encore confirmé. Sans elle, les Cats n’auraient évidemment pas le même visage.

L’équipe masculine, elle, n’a jamais pu compter sur un élément aussi dominateur. Des joueurs comme Axel Hervelle, Sam Van Rossom, ou Eric Struelens dans un passé plus lointain, ont réalisé de très belles carrières européennes mais ne peuvent pas être classés dans la catégorie des superstars internationales. Les Belgian Lions ont toujours dû compter principalement sur leur cœur et leurs valeurs collectives. Ce qui n’empêche pas de réaliser quelques exploits, comme ce fut par exemple encore le cas face à l’Espagne en phase de groupes à l’Euro 2022, mais cela reste encore insuffisant pour rivaliser avec le sommet de la pyramide mondiale de manière régulière.

Emma Meesseman avec le trophée de championnes d'Europe décroché par les Belgian Cats.

Une différence de budget

On n’en est plus à une histoire belge près concernant la structure de nos fédérations. Alors que les Belgian Cats sont plutôt dépendantes de la VBL (fédération flamande), les Lions sont majoritairement gérés par l’AWBB (aile francophone). De quoi créer des différences au niveau des attributions financières et des moyens investis, aussi bien en équipe A que chez les jeunes.

Fortes de leur succès, les Cats enregistrent des rentrées d’argent (ticketing, sponsors…) plus importantes. Sans compter qu’elles bénéficient du soutien du Comité olympique (COIB) grâce à leur place de choix au ranking mondial. Sur le plan médiatique aussi, les Cats ont logiquement pris quelques longueurs d’avance en s’illustrant et en briguant des médailles dans les grands championnats. Et cette tendance ne semble pas près de s’inverser dans un futur proche…