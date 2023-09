Alex Libert pourrait déjà retrouver Charleroi, qu’il a quitté pour rejoindre le Brussels cet été : “Je pensais finir ma carrière au Spirou”

”C’est ce que j’avais effectivement en tête la saison passée et je pensais qu’un accord interviendrait assez vite, précise l’intéressé. Cela a finalement traîné et le club m’a fait une proposition de prolongation pour une saison seulement. Or je cherchais un contrat plus longue durée. Je suis conscient qu’à mon âge je suis plus proche de la fin que du début de ma carrière. Mais j’estime encore avoir quelques belles années devant moi.”

Du coup, le Brussels a sauté sur l’occasion pour mettre la main sur l’international belge en lui offrant un contrat de 3 ans. “Ce ne fut pas un choix facile de quitter le Spirou qui est devenu une deuxième famille pour moi. Mais il faut parfois savoir faire passer ses intérêts personnels avant l’affectif et les émotions. La proposition correspondait plus à mes attentes. J’avais déjà beaucoup de respect pour ce que Serge Crevecoeur avait fait pour le club dans le passé. Son discours m’a beaucoup plu. C’est un projet ambitieux et en reconstruction. Je suis arrivé ici avec beaucoup d’envie. Ma femme et moi venons de faire construire une maison à Jurbize, je désirais donc trouver un club me permettant de faire les allers-retours quotidiennement. Cela limitait donc le choix entre Mons, Charleroi, Courtrai et le Brussels.”

Une belle acquisition pour le club de la capitale qui pourra compter sur son expérience. À peine arrivé, il a d’ailleurs déjà été désigné capitaine lors des premiers matchs de préparation. “Capitaine ou pas, je resterai la même personne car mes valeurs font que je serai un leader et un supporter pour mes coéquipiers. C’est dans ma nature. Je n’ai que des surprises positives depuis mon arrivée ici. Que ce soit au niveau de l’organisation, de la volonté et du dévouement de chacun, des moyens mis en place… Tout se passe très bien et c’est un signe très positif. Sur le moyen terme, le club espère redevenir un outsider du subtop. À court terme, c’est plus difficile de se prononcer car c’est encore tôt. Mais je suis de nature ambitieuse donc on fera tout pour concurrencer la première moitié du tableau dès cette saison.”

À peine vient-il de revêtir le maillot bruxellois depuis quelques semaines qu’Alex Libert pourrait déjà recroiser le chemin de ses anciennes couleurs ce week-end avant même le début du championnat. Ce sera lors du tournoi de préparation organisé à Neder-Over-Heembeek. Charleroi fait partie des équipes invitées avec les deux clubs français de Denain et Châlons-Reims. “Je ne ressens pas spécialement d’émotion particulière à l’idée de rencontrer mon ancienne équipe. Mais je serai content de revoir mes ex-coéquipiers et les gens du club. Je ne suis pas parti en mauvais termes. Je souhaite d’ailleurs le meilleur au Spirou et j’espère qu’il poursuivra sa marche en avant car le basket belge et wallon en ont besoin.”

Une seule finale en huit ans avec Charleroi

Quand on lui demande de se replonger dans ses souvenirs avec les Carolos, un événement ressort en particulier : la finale de Coupe de Belgique en 2020. “C’est à la fois mon meilleur et mon pire souvenir, sourit Alex Libert. On joue contre Anvers devant des milliers de supporters. On sentait la ferveur et le bonheur des fans qui retrouvaient enfin une finale après plusieurs années très difficiles. Malheureusement on ne gagne pas, mais c’était quand même un super moment à vivre. Même si la déception était évidemment présente.”

En arrivant au Spirou il y a huit ans en provenance de Pepinster, Alex Libert pensait pourtant étoffer un peu plus son palmarès. “Dans ma tête, je signais à Charleroi avec l’idée de gagner des trophées. Même si cela faisait déjà plusieurs années que le club n’avait plus remporté de titre, ça restait quand même le Spirou. Lors de ma première année (en 2015-2016), il y avait des joueurs comme les frères Baron, Jordan Heath ou encore Loïc Schwartz et Kevin Tumba dans l’équipe. On a fini deuxième du championnat et on s’est ensuite fait sortir en quarts de finale des playoffs par… le Brussels.”

Un scénario qu’il aimerait sans doute voir se répéter cette saison maintenant qu’il porte les couleurs bruxelloises…

Programme du tournoi

Samedi : Demi-finales > Charleroi – Châlons-Reims (18h) et Brussels – Denain (21h).

Dimanche : petite finale (15h), finale (18h).

Complexe sportif de Neder-Over-Heembeek