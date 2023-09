Bourreau des Belgian Lions en qualifications, la Lettonie est la révélation du Mondial

Si on n’en est encore qu’au stade des quarts de finales, la plus grande révélation de cette Coupe du monde 2023 est déjà connue. Un an après avoir manqué le rendez-vous de l’Euro 2022, la Lettonie figure déjà dans le top 8 de son premier Mondial, en attendant peut-être mieux. Ce mercredi, dans l’immense Mall of Asia de Manille aux Philippines, l’équipe balte défie l’Allemagne pour une place dans le dernier carré.