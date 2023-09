Gros coup de Liège Basket avec l’arrivée de Manu Lecomte !

Après avoir porté le maillot de Mons-Hainaut durant quelques mois à ses 18 ans, Manu Lecomte était ensuite parti à l’étranger. D’abord vers les États-Unis, en NCAA puis en G-League, avant d’effectuer des passages en Espagne, en Allemagne, en France, en Lituanie, en Israël, et dernièrement au Monténégro. Son arrivée à Liège sera une énorme plus-value pour le club mais aussi pour l’image de la BNXT League dans son ensemble. Aucun chiffre n’a filtré mais son salaire mensuel sera sans aucun doute l'un des plus élevés de la compétition belge.

Depuis l’arrivée du nouveau propriétaire américain en cours de saison passée, Liège Basket a désormais les moyens financiers pour viser haut. La volonté de la nouvelle direction était de lutter pour le titre à court terme en championnat et jouer sur la scène européenne. Ce qui sera le cas suite à l’inscription du club à l’European North Basketball League. L’ENBL est considérée comme la cinquième compétition européenne de clubs derrière l’Euroligue et l’Eurocup, organisées par Euroleague Basketball, et la Ligue des Champions et la FIBA Europe Cup, organisées par la FIBA.

Après avoir prolongé neuf joueurs de la saison passée : quatre étrangers (Rodriguez, John, Haggins, Cambo) et cinq Belges (Tumba, Noterman, Lemaire, Bogaerts, Malu), Liège Basket possède désormais un effectif bien fourni avec des ambitions sont à la hausse…